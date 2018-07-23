«Американские мужчины не умеют ухаживать за женщинами»: дончанка рассказала о жизни в США

Оксана уехала в Америку в 22 года

Мы продолжаем проект «Наши люди», в котором знакомим читателей с ростовчанами, переехавшими за границу. Сегодня мы расскажем о дончанке Оксане Бытченко: она уехала в Америку, не зная языка, без денег, в поисках лучшей жизни. Сейчас Оксана успешный руководитель в сфере ресторанного бизнеса, и она добилась всего сама. О том, как она стала бизнесвумен, Оксана рассказала корреспонденту 161.ru.

Оксана Майер, в девичестве Бытченко, родилась и выросла в хуторе Можаевка Ростовской области. После школы девушка поехала учиться в Луганск и получила профессию режиссера. В студенческие годы подруга по курсу в шутку предложила разместить анкету Оксаны на сайте знакомств с иностранцами, где дончанка и познакомилась со своим будущим мужем. Его звали Майкл, и он был гражданином Соединенных Штатов Америки. После долгой переписки Майкл трижды приезжал к Оксане, а потом предложил ей выйти за него замуж. 22-летняя девушка поверила в сказочную жизнь, о которой рассказал мужчина, и уехала с ним за океан.

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Обратная сторона замужества

— В 2003 году я уехала жить в Америку. Полетела, как невеста иностранца, — вспоминает девушка. — Вскоре мы расписались. Стали жить в Далласе. Оказалось, что у моего мужа в доме не было даже дивана. Я не знаю, как он жил до этого. Жили бедно. Звонить домой я не могла, так как это было очень дорого. Писала родителям письма. У меня просто не было другого выхода.

По словам Оксаны, когда иностранец приезжает в Америку, то ему присваивается свой личный номер. Без него человека в стране как бы не существует. Если человек пропал, то без номера полиция не сможет его найти. Его обязаны присвоить иностранцу в течение трех месяцев, но муж Оксаны ничего ей об этом не сказал. Он хотел, чтобы она сидела дома, и ни с кем не общалась. А еще он не хотел, что бы она учила английский язык.

— В тот момент я совсем не знала языка и мне было очень трудно адаптироваться, привыкнуть к климату, культуре, к еде, ко всему. Я постоянно просила его купить хоть какую-то мебель, но он говорил, что в Америке все так живут, — рассказала девушка. — Мы общались с ним через словарь, в котором я долго искала нужное слово. Майкл не хотел учить меня и отказывался мне делать документы, которые позволили бы мне работать или получить образование.

Родителям Оксана писала письма и отсылала свои фото

Прожив с американцем почти два года, девушка решила втайне от мужа записаться в школу английского языка. Освоив азы, Оксана начала делать документы, но Майкл всячески препятствовал этому. Отчаявшись, девушка решила уйти от иностранного супруга и подала на развод. Развестись помогли русские подруги, с которыми девушка познакомилась в Далласе.

Американская мечта закалила россиянку

— Я ушла от него жить в шелтер (приют. — Прим. авт.). Это организация, которая помогает женщинам: оказывает психологическую и юридическую помощь, предоставляют крышу над головой и еду, — рассказала дончанка. — В Америке, если мужчина обидел женщину, тем более иностранку, то мужчину могут даже осудить, тем более если он проявлял по отношению к женщине физическое насилие. Но Майкл физически не обижал меня. Другое дело, что он и не помогал. Мне предложили за его счет купить обратный билет в Россию, но я отказалась.

Несмотря на то, что брак девушки вскоре распался, россиянка, не зная языка, без денег и друзей все же решила остаться в США. В шелтере Оксане предоставили бесплатного адвоката, который помог ей сделать документы. Там она прожила два месяца — это максимальный срок пребывания, потом место занимает другой человек.

— Мне повезло, что мой адвокат хоть и была американкой, но говорила по-русски. Она мне очень помогла. Сначала я получила разрешение на работу. В 2005 году я получила грин-карту и начала через знакомых искать работу без знания английского. Мне посоветовали русскоязычную семью, которой была нужна домработница: помогать по дому и сидеть с ребенком, — рассказала девушка. — У них я жила четыре месяца. Но однажды они сказали, что моя помощь им больше не нужна. Тогда мне нужно было решать: то ли я еду домой, то ли остаюсь и пытаюсь как-то выжить. Я полетела домой к родным, потому что очень соскучилась.

Дома родители Оксаны уговаривали девушку остаться, но она твердо решила, что вернется в США и получит гражданство. Для этого девушке нужно было прожить в Штатах пять лет.

— Когда я снова оказалась в Америке, у меня часто возникала мысль: а не вернуться ли в Россию? Но я знала, что в Америке мне будет лучше, и решила бороться за свое существование, — рассказала Оксана. — Никто мне не помогал. Я все старалась сделать сама. Нужно было учить срочно язык и искать работу. Я пыталась читать газеты, но плохо понимала английский, у меня ничего не выходило. Это был какой-то кошмар. Но я решила не сдаваться.

Борьба за выживание

В шелтере Оксана познакомилась с человеком, который решил во что бы то ни стало помочь девушке с работой. Сначала он помог ей поселиться в хостел, а потом возил девушку по русским магазинам, где она впоследствии нашла работу.

Каждую заработанную копейку Оксана откладывала, отказывая себе во многом

— Я работала с 8:00 до 20:00, а на первые заработанные деньги сняла себе жилье. Денег хватило только на комнату, но я решила, что это уже успех, — вспоминает Оксана. — С самого начала работы я поняла, что, работая с русскоговорящими, английский язык я не выучу. Через некоторое время пошла работать в американский ресторан, где начала общаться только на английском. Хочешь не хочешь, а надо запоминать слова. Теперь-то я знаю: английский можно выучить, только общаясь каждый день с носителями языка, а не по словарям и не в языковых школах.

Каждый раз, узнавая новое слово, Оксана записывала его, а потом повторяла в течение дня несколько раз. В ресторане Оксана работала обычным официантом. Спустя 11 месяцев, когда дончанка уже свободно общалась на английском, ее перевели на должность менеджера.

— Когда я стала менеджером, то решила получить в Америке какую-то профессию и поступила в колледж на косметолога. Два года я совмещала работу и учебу. Когда получила диплом, то поняла, что эта профессия не для меня. Хотелось чего-то большего, — рассказала Оксана. — Параллельно я устроилась еще на одну работу — продавала одежду в элитном магазине, иначе денег хватало только на жилье.

Сначала Оксану не хотели туда брать — хотели человека с опытом. Но упрямая девушка пообещала менеджеру, что сможет продавать и будет приносить им доход. Спустя какое-то время россиянка стала лучшим продавцом в магазине. Когда поняла, что много денег там не заработает, то ушла.

Дончанка получила диплом косметолога

Первая победа и покупки

Через пять лет Оксана получила американское гражданство и решила совершить важную покупку. Накопив немного денег, Оксана получила права и взяла в кредит подержанный автомобиль Toyota Camry. На этой машине она ездила 10 лет. Из-за жаркого климата в Далласе практически все передвигаются на личных автомобилях. Общественного транспорта в Далласе очень мало.

— Даже спустя 15 лет я не могу привыкнуть к этому климату. Невозможно находится на улице более получаса, очень жарко. Другое дело — когда ты в машине с кондиционером, — пояснила дончанка. — Я всегда стремилась к лучшему и уже в 2017 году купила в кредит автомобиль бизнес-класса — Infiniti Q50 S. Он стоит 35 тысяч долларов. Эту машину я просто обожаю.

Оксана была очень счастлива, что купила автомобиль своей мечты

Все бы ничего, но тогда, впервые за все время, у Оксаны появилась жуткая ностальгия по родине. Она очень скучала по родным и близким и плакала по ночам. Одиночество в чужой стране было для нее невыносимым.

— Казалось, это невозможно пережить, — вспоминает Оксана. — Но я справилась. Да, иногда я скучаю по родителям, сестре и племянникам. Но когда я смотрю, как они живут в России и сравниваю, какие возможности есть здесь, то понимаю, что сделала правильный выбор.

Спустя год Оксана поднялась по карьерной лестнице и стала управляющей в ресторане. Когда жизнь Оксаны более-менее наладилась, она поняла, что деньги, которые она платила за съемное жилье, можно было потратить более разумно. Тогда она решила обзавестись недвижимостью.

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— В Штатах почти все живут в съемных квартирах. Они не стремятся приобрести что-то свое, — рассказала дончанка. — У нас, видимо, это в крови, что дом должен быть свой. В мае этого года я купила себе квартиру. Можно сказать, что я взяла ее в кредит. Она стоит 120 тысяч долларов. Теперь я выплачиваю кредит за квартиру и автомобиль. И я очень счастлива, потому что каждый месяц плачу не хозяину, а выкупаю свое жилье.

В оплату кредитной стоимости квартиры входит налог на имущество, проценты по кредиту и прочее. Оксана может себе это позволить, потому что, по словам девушки, зарплаты в Америке в разы отличаются от российских. Каждый месяц девушка вносит 1000 долларов за автомобиль и 1500 за квартиру. Если у иностранца нет кредитной истории, то взять кредит будет сложно. С этим в Америке очень строго. Если есть кредитная карта, то ее нужно вовремя гасить. Просрочка на один день — штраф 35 долларов и кредитный рейтинг сразу падает.

Сохранять деньги в банке надо «прозрачно», чтобы они были видны налоговикам . Банки проверяют всё: работу, заработок, кредитные истории. Если человек не проработал на одной работе в течение двух лет, то кредит ему не дадут.

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«Американские мамы не так любят своих детей, как русские»

Теперь, когда есть машина и квартира, Оксана думает, что пора выйти замуж и построить семейную жизнь. Она хочет много детей, которых назовет русскими именами. Единственное, к чему девушка до сих пор не может привыкнуть в Америке — это менталитет. По словам Оксаны, он сильно отличается от русского. Именно по этой причине девушка до сих пор так и не встретила свою половинку и не создала семью.

— К примеру, мы безумно любим своих детей, а здесь они не привыкли проявлять свою любовь. Может это звучит странно, но мне кажется, что американские мамы не так любят своих детей, как русские, — говорит девушка. — Мужчины здесь тоже другие. В России мы привыкли, что мужчина красиво ухаживает за женщиной, а здесь этого практически нет. Американские мужчины не умеют ухаживать. Поэтому мне, наверное, до сих пор сложно встретить того единственного. Когда женщина становится взрослее, то у нее появляются высокие требования к мужчинам. И это факт, от которого никуда не денешься. При знакомстве я сразу начинаю сравнивать наших и американцев. Каждого мужчину «разбираю по полочкам», ищу идеал. Наверное, я создана для русского мужчины, этот менталитет все же ближе. Американцы даже шутить не могут.

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— Мама меня очень часто просила, чтобы я вернулась в Россию. В принципе, я могла это сделать — пожить в России некоторое время и потом вернуться в Америку. У меня же двойное гражданство. Но, прожив в Штатах 15 лет, я поняла: жить в Америке намного легче, чем в России, — поделилась Оксана.

Девушка считает, что в России бы сейчас у нее не было ни собственного жилья, ни автомобиля.

— Я работала на двух работах, учила язык, не высыпалась, но шла к своей цели. Каждая сэкономленная копейка помогла мне в будущем. Да, у меня сейчас две работы, но я не задумываюсь о том, могу ли я пойти в ресторан или купить себе новую одежду, — рассказала Оксана. — В России, когда я приезжала домой, видела, сколько нужно тратить на продукты. Люди даже не думают о чем-то другом, только как прокормить семью. Я не знаю, как люди в России живут. Это реально можно назвать одним словом — выживание. Зарплаты очень маленькие, а стоит все дорого. Я помогаю родным деньгами, потому что вижу — им очень трудно.