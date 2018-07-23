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Ужас по соседству: под Костромой семейная ссора довела до трагедии
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Ужас по соседству: под Костромой семейная ссора довела до трагедии 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Страшные события развернулись в одном и садоводческих товариществ недалеко от деревни Калинино, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. По словам огородников, их соседи — семейная пара в возрасте — вели достаточно обособленный образ жизни. Они практически ни с кем не общались. Но громкие скандалы с криками и драками за забором происходили практически каждую неделю.
Их скандалы слышали все. Кричали так, что слышно было, наверное, даже в соседней деревне. Вроде, даже, не раз вызывали полицию к ним сюда. Мы их видели не так часто, но слышали постоянно. Выпивали они, — рассказывают соседи.
Скандальные соседи держали на своём участке несколько огромных собак, которые периодически делали подкопы под забором и убегали, пугая при этом других садоводов. В день трагедии животные вновь совершили побег и успели испугать маленького ребёнка, катающегося на велосипеде. Огородники не выдержали и попытались высказать свои претензии нерадивым соседям. Однако достучаться до них не удалось. А дальше случилось страшное.
Мы знали, что они дома и не совсем трезвые. Опять началась ругань, крики. Кричал муж на жену. Долго кричали, а потом затихли. А через какое-то время рядом с их участком появились машины скорой помощи и полиции. И выяснилось, что жена соседа покончила с собой. Это, конечно, ужас. Такого у нас не было никогда, — рассказали садоводы.
Что произошло за глухим забором, никто сказать не может. Соседи предполагают, что женщина решила свести счёты с жизнью после очередного скандала с мужем. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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