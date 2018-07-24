Пять человек утонули за сутки в Ленинградской области

С 23 по 24 июля в Санкт‐Петербурге и Ленинградской области утонули пять человек. В числе погибших — двое несовершеннолетних, сообщил сайт «Невские новости».

Первый случай зафиксировали 23 июля в Дудергофском канале, где 16-летний юноша попробовал спасти упавшую с моста Ахмата Кадырова знакомую девушку, но не рассчитал силы и утонул. Вечером того же дня мама и бабушка не уследили за шестиклассником, который зашел в вводу у Канонерского острова и пропал. Его тело обнаружили через несколько часов.

Сотрудники полиции сообщили о гибели местного жителя в возрасте около пятидесяти лет. Утонувшего вытащили из Обводного канала. Два похожих случая зафиксировали в Волховском районе Ленинградской области и в районе поселка Воскорово, где также обнаружили тела двух мужчин.