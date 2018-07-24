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Пять человек утонули за сутки в Ленинградской области
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Пять человек утонули за сутки в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
С 23 по 24 июля в Санкт‐Петербурге и Ленинградской области утонули пять человек. В числе погибших — двое несовершеннолетних, сообщил сайт «Невские новости».
Первый случай зафиксировали 23 июля в Дудергофском канале, где 16-летний юноша попробовал спасти упавшую с моста Ахмата Кадырова знакомую девушку, но не рассчитал силы и утонул. Вечером того же дня мама и бабушка не уследили за шестиклассником, который зашел в вводу у Канонерского острова и пропал. Его тело обнаружили через несколько часов.
Сотрудники полиции сообщили о гибели местного жителя в возрасте около пятидесяти лет. Утонувшего вытащили из Обводного канала. Два похожих случая зафиксировали в Волховском районе Ленинградской области и в районе поселка Воскорово, где также обнаружили тела двух мужчин.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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