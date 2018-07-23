Столетняя британка назвала секретом долголетия любимое пиво

Жительница Великобритании отметила столетний юбилей и назвала секретом своего долголетия пиво и печенье. Об этом сообщил новостной портал BBC News.

Для Эйлин Махер (Eileen Maher), живущей в доме престарелых в городе Блэкпул графства Ланкашир, устроили вечеринку в честь столетия. Помимо традиционного торта и хереса, на стол подавали ее любимое пиво и печенье с ванильным кремом. Именно эти блюда женщина считает залогом своей долгой жизни. На вечеринке Махер сделала свое первое в жизни селфи и танцевала с дочерью лучшего друга.

«Не ожидала, что в честь моего дня рождения устроят вечеринку, но это очень мило. Было здорово. Я не выспалась, но сделаю это завтра», — поделилась впечатлениями именинница.

«Она особенная женщина. Мы постоянно поставляем пиво для нее. Очень она его любит», — заявила менеджер дома престарелых Элейн Райт (Elaine Wright).

В 33 года Махер приехала в курортный город Блэкпул на медовый месяц вместе со своим мужем, джазовым пианистом, и осталась в нем навсегда. Она попала в дом престарелых лишь в мае 2015 года после смерти супруга.