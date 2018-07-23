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Фото жениха в майке-тельняшке раскололо челябинцев
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Фото жениха в майке-тельняшке раскололо челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пользователи соцсетей обсуждают необычный наряд новобрачных из Челябинска — жених облачён в майку-тельняшку, а невесту можно узнать только по фате, развевающейся над джинсовой курткой.
Фото молодых супругов появилось в группе «Челябинск Online» «ВКонтакте». Подписчики сообщества сразу разделились на два лагеря: одни считают, что кадр сделан до бракосочетания, другие — после.
«Они только идут расписываться. Оба при параде» — «Невеста вышла из парикмахерской, где фату вплели в причёску. Едет домой надевать платье, и в ЗАГС», — уверены сторонники добрачной ситуации.
«Видимо свадьба удалась», — считают другие, в том числе и автор фото.
А один челябинец даже прокомментировал ситуацию, перефразировав песню Владимира Высоцкого: «Парня в ЗАГС ты тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в майке всего одной… Там поймешь кто такой!»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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