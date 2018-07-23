Фото жениха в майке-тельняшке раскололо челябинцев

Пользователи соцсетей обсуждают необычный наряд новобрачных из Челябинска — жених облачён в майку-тельняшку, а невесту можно узнать только по фате, развевающейся над джинсовой курткой.

Фото молодых супругов появилось в группе «Челябинск Online» «ВКонтакте». Подписчики сообщества сразу разделились на два лагеря: одни считают, что кадр сделан до бракосочетания, другие — после.

«Они только идут расписываться. Оба при параде» — «Невеста вышла из парикмахерской, где фату вплели в причёску. Едет домой надевать платье, и в ЗАГС», — уверены сторонники добрачной ситуации.

«Видимо свадьба удалась», — считают другие, в том числе и автор фото.

А один челябинец даже прокомментировал ситуацию, перефразировав песню Владимира Высоцкого: «Парня в ЗАГС ты тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в майке всего одной… Там поймешь кто такой!»