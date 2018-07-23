Проверено на себе. У каждого свой Мыс Каменный

Моя подруга и коллега Марина Сторчак волею судьбы провела неделю в поселке, которого для многих «нет на карте». В посёлке, который был для меня целым миром, где я окончила школу и мечтала, что когда стану взрослой, обязательно всё изменится.

Мыс Каменный, север полуострова Ямал, песочный посёлок на Обской губе. Население около двух тысяч. Даже на Титанике было больше пассажиров. Две школы: начальная и средняя. Мы жили в ЗГЭ (Заполярная геофизическая экспедиция), тогда в 80-х годах Север осваивался газовиками, геологами, бурильщиками и прочими романтиками. Папа был геологом. И мы переехали туда. Мама, папа, я.

В школу из ЗГЭ меня возил огромный желтый Урал. Следует, наверное, пояснить, что Мыс Каменный включает в себя три отдельно взятых поселения: Аэропорт, где жили семьи летчиков, диспетчеров; Геологи — самый буржуазный участок жизнедеятельности, где находилась школа. И наш — третий, самый дальний от аэропорта — экспедиционный мир, в котором было всего 10 домиков. Мой дом был крайним, почти на берегу Обской губы.

629723, Мыс Каменный, ЗГЭ, дом 9, кв. 9. Это весь адрес. Улиц в Каменном не было, так же, как и дорог. Были теплотрассы, в которых проходили трубы, а еще жили собаки, щенки, мы часто в детстве там лазали, называли щенят именами, и они были нашими, пока не вырастали в огромных собак размером почти с медведя. А еще ближе к лету, когда к июлю снег сходил, любили ходить по лужам, надевали высокие резиновые сапоги и устраивали соревнования, кто пройдет эту лужу быстрее.

Я часто возвращаюсь в Мыс Каменный в своих снах, в тот холодный и промозглый посёлок, со своим специфическим запахом моря. За кем-то бегу или убегаю, мимо деревянных домов, дырявых подъездов и безграничного желтого песка. Не скажу, что мы плохо там жили, мы были под чьим-то крылом, в безопасности. Всегда сытые и довольные, где-то на краю мира жили своей жизнью. Летом уезжали «на землю», и осенние встречи у красных контейнеров, на улице, были долгожданными и волшебным. До поздней ночи не могли расстаться друг с другом, всё болтали и болтали, менялись видеокассетами, дисками и прочим хламом, купленном на лучших рынках Москвы. Хм.. А потом к 11 классу появилось острое ненавистничество к этому всему, какое-то отторжение, безысходность… Хотя, порой, мне приносят большое удовольствие эти байки про Мыс Каменный, и трудно не согласиться с тем, что все, кто там жил — не просто знакомые, это уже семья. Да, Мыс Каменный забрал у меня папу ужасно холодной, декабрьской зимой 1994 года. И нужно было жить дальше, поддерживали нас с мамой все 10 домиков. А несколько дней назад Марина прислала видео, что посёлок забрал и мой дом, он сгорел… и моя комната с детскими мечтами, где-то на небесах, куда попадают трагически погибшие дома.