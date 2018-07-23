Бузова намекнула фанатам на скорую свадьбу

Телеведущая и певица, возможно, скоро выйдет замуж. По крайней мере, так думают ее подписчики в Instagram, которые заметили на новой фотографии шикарное кольцо, красующееся на безымянном пальце Бузовой.

— Кольцо на правой руке, что жто значит?

— Ой! Кто-то похоже скоро выйдет замуж?!

— Поздравляю, Оля! — начали писать поклонники.

Фото: Instagram @buzova86

Фанаты певицы знают, что сейчас в Италии идут съемки нового проекта «Замуж за Бузову ». За сердце красоки борются богатые мужчины. Среди них миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев , сообщает Star Hit.

Кто стал избранником Бузовой, пока не понятно. Фанаты считали, что сердце девушки свободно, так как уже долгое время она не появлялась на публике в компании мужчин и много раз заявляла, что хочет связат свою жизнь с достойным, надежным человеком, который станет ее опорой. В прошлом Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым . Однако более полутора года назад пара оформила развод.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что младшая Бузова «перепозировала» старшую в эротической фотосессии.