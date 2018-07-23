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Бузова намекнула фанатам на скорую свадьбу
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Бузова намекнула фанатам на скорую свадьбу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Телеведущая и певица, возможно, скоро выйдет замуж. По крайней мере, так думают ее подписчики в Instagram, которые заметили на новой фотографии шикарное кольцо, красующееся на безымянном пальце Бузовой.
— Кольцо на правой руке, что жто значит?
— Ой! Кто-то похоже скоро выйдет замуж?!
— Поздравляю, Оля! — начали писать поклонники.
Фото: Instagram @buzova86
Фанаты певицы знают, что сейчас в Италии идут съемки нового проекта «Замуж за Бузову». За сердце красоки борются богатые мужчины. Среди них миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев, сообщает Star Hit.
Кто стал избранником Бузовой, пока не понятно. Фанаты считали, что сердце девушки свободно, так как уже долгое время она не появлялась на публике в компании мужчин и много раз заявляла, что хочет связат свою жизнь с достойным, надежным человеком, который станет ее опорой. В прошлом Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако более полутора года назад пара оформила развод.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что младшая Бузова «перепозировала» старшую в эротической фотосессии.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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