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Ольга Бузова намекнула на скорое замужество
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Ольга Бузова намекнула на скорое замужество 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Около двух лет телеведущая и певица Ольга Бузова не состоит в отношениях. Артистка развелась со своим мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым — и с тех пор полностью посвятила себя работе. Сама Ольга уже не раз говорила о том, что давно готова к новым отношениям и мечтает найти мужчину своей мечты.
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Ольга Бузова зазывает женихов танцами в бикиниТелеведущая и певица Ольга Бузова проводила время в Италии, где проходили съемки нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». Артистка надеется, что сможет найти свою любовь. Именно поэтому Бузова запустила собственное реалити-шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины будут бороться за ее сердце. Известно, что первая часть шоу снималась в Италии.
Не так давно Ольга вернулась со съемок шоу и приступила к работе в Москве. Поклонники заметил приятные перемены в поведении Бузовой, в микроблоге которой все чаще стали появляться трогательные и романтические посты. «Вряд ли я это скажу тебе в глаза… Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась», — писала под одним из своих снимков Ольга.
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Более того, на днях телеведущая выложила очередную фотографию, которая вызвала большой ажиотаж в Сети. На безымянном пальце правой рук внимательные поклонники смогли рассмотреть кольцо с внушительным бриллиантом. И хотя Бузова никак не комментирует личную жизнь и будет до последнего скрывать своего избранника, подписчики уже начали поздравлять телеведущую с помолвкой.
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