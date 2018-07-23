Пищевой шок. В Барнауле 15 человек отравились роллами

Как сообщило Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, девять человек были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Среди заболевших есть подростки — 12 и 17 лет.

Остро и инфекционно

Как выяснилось, все они заказывали и употребляли в пищу роллы в службе доставки «Японский бох» (ИП Косых А. Е., адрес: ул. Малахова, 146-Б). После того, как 4 июля сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и внеплановую проверку, предприниматель Косых на следующий же день заявил о самостоятельном прекращении деятельности и представил договор о расторжении аренды. Однако компания продолжала готовить и продавать экзотическую продукцию. После того как нарушения были выявлены, специалисты ведомства составили протокол о временном запрете деятельности предприятия по оказанию услуг общественного питания. «Японский бох» не работает с 9 июля.

Не остался случай массового отравления сомнительным фаст-фудом и без внимания регионального управления Следственного комитета . После проведённой проверки Следственным отделом по Индустриальному району Барнаула по фактам отравления было возбуждено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что на предприятии были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по изготовлению суши-роллов и пиццы. В настоящее время предприятие приостановило свою работу, следователями произведён осмотр цеха по производству продуктов питания, допрошен персонал и руководитель службы доставки. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Не ешьте это!

Употребление экзотических блюд, в которых используются рыба и мясо, вообще сопряжено с повышенным риском. А уж летом риск пищевых отравлений вырастает многократно. Например, врачи инфекционного отделения Бийской больницы отмечают, что нынешним летом участились случаи отравления куриным мясом и яйцами. Даже плохо помытые и очищенные ягоды, фрукты и овощи со своего сада-огорода могут доставить человеку массу неприятностей. Не говоря уже о дарах садов и лесов, которые частные торговцы предлагают на рынках, на обочинах автотрасс, возле крупных супермаркетов.

Как избежать пищевых отравлений летом, в очередной раз напоминают специалисты Роспотребнадзора.

Летом старайтесь не покупать готовые блюда. Неизвестно, соблюдены ли сроки и правила их хранения (особенно в части соблюдения температурного режима). В жаркую погоду уже через два часа в продуктах начинают активно размножаться бактерии, выделяя токсины. Дома не стоит готовить впрок, оптимальный вариант — на один-два приёма пищи.

Если блюдо имеет нехарактерный запах, составляющие его продукты поменяли цвет и консистенцию, а при перемешивании появляются пузырьки газа, ни в коем случае не ешьте это!

Никогда не оставляйте лежать при комнатной температуре продукты, которые требуют холода или заморозки. В частности, никогда не употребляйте в пищу молочные продукты или готовое мясо, если они больше двух часов находились вне холодильника.

Покупать продукты надо только в магазинах с холодильниками. Колбасы и сосиски выбирайте в вакуумной упаковке. Не стоит экспериментировать с поеданием сырых яиц, несвежей рыбы, непрожаренного мяса с кровью.

Берегите себя, земляки, следите за своим питанием!

К слову