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Как спустя пять лет живут разделенные сиамские близнецы Ячменевы?
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Как спустя пять лет живут разделенные сиамские близнецы Ячменевы? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Девочки были соеденены печенью и грудиной.
Более пяти лет прошло со дня уникальной операции по разделению сиамских близнецов Виолетты и Эвелины Ячменевых из Алтайского края.
Девочки, сросшиеся в районе живота и грудины, появились на свет 18 декабря 2012 года. Спустя месяц близнецов прооперировали в Алтайской краевой клинической детской больнице. Операцию провели корифеи детской медицины края, профессора Владимир Кожевников и Юрий Тен, а также опытные хирурги Александр Юров и Сергей Каширин.
К счастью, вмешательство, грозившее сильным кровотечением, прошло успешно. Девочек выписали без осложнений, но у обеих был сопутствующий диагноз ДЦП.
Как сообщили «Наши Новости», сейчас Виолетта и Эвелина по-прежнему живут в селе Самсоново Шипуновского района. Виолетта не говорит, не держит спину, постоянно находится на руках у взрослых. Эвелина тоже отстает в развитии: только учится говорить и ходить.
Местные власти помогли супругам Ячменевым с жильем. Раньше Елена и Виталий ютились с двумя старшими сыновьями в маленьком доме. После рождения близнецов они купили в кредит половину дома, вторую половину для них приобрел муниципалитет. Теперь в их распоряжении жилье, в котором каждому хватает места.
В шипуновской ЦРБ съемочной группе рассказали, что семье могут оказать помощь в доставке медицинских препаратов. Елена о такой возможности не знала и ездила за лекарствами в Барнаул самостоятельно. Кроме того, Елена сознательно отказалась от курса реабилитации, так как возить детей одной ей было тяжело, и часто девочки возвращались простуженными. В больнице пояснили, что уколы можно ставить и на дому.
Также у семьи до сих пор нет удобной коляски для перевозки детей. Есть «государственные» коляски, но, по словам мамы, они очень жесткие и постоянно ломаются. Ячменевым хотелось бы получить от государства специальные тренажеры, но они не знают, положена ли девочкам такая помощь. Ведь даже ортопедическую обувь, которая должна быть выделена Виолетте и Эвелине, выдали только одной из дочерей.
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