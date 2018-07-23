Ещё
Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в спортивной сумке в Серпухове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в спортивной сумке в Серпухове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Тело пропавшей 5-летней девочки найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Московской области.
"Вблизи железной дороги в городе Серпухове обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело 5-летней девочки, пропавшей накануне. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «убийство малолетнего», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьей.
В управлении добавили, что на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле47
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение