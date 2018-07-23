Дайверы в Томске составили 3D-карты дна местных водоемов

Дайверы с помощью разработанного ТУСУРе водного беспилотника обследовали дно трех томских водоемов и составили 3D-карту каждого из них, сообщает пресс-служба вуза.

Объекты исследования — Сенная Курья (длинное узкое озеро на левой стороне Томи), а также Белое и Кудровское озера.

«Карты построены с целью предотвращения несчастных случаев на открытой воде. Например, на Кудровском озере для детей купание на расстоянии 20-50 м достаточно безопасное, но дальше начинается склон глубиной с трехэтажное здание. Это представляет большую опасность для отдыхающих», — приведены в сообщении слова одного из разработчиков проекта Кирилла Бородина.

Возле водоемов для безопасности отдыхающих будут установлены информационные стенды — на них будут размещены данные о склонах, обрывах, температурном режиме.