Ещё
Дайверы в Томске составили 3D-карты дна местных водоемов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дайверы в Томске составили 3D-карты дна местных водоемов 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Дайверы с помощью разработанного ТУСУРе водного беспилотника обследовали дно трех томских водоемов и составили 3D-карту каждого из них, сообщает пресс-служба вуза.
Объекты исследования — Сенная Курья (длинное узкое озеро на левой стороне Томи), а также Белое и Кудровское озера.
«Карты построены с целью предотвращения несчастных случаев на открытой воде. Например, на Кудровском озере для детей купание на расстоянии 20-50 м достаточно безопасное, но дальше начинается склон глубиной с трехэтажное здание. Это представляет большую опасность для отдыхающих», — приведены в сообщении слова одного из разработчиков проекта Кирилла Бородина.
Возле водоемов для безопасности отдыхающих будут установлены информационные стенды — на них будут размещены данные о склонах, обрывах, температурном режиме.
sibnovosti.ru: последние новости
Красота своими руками Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии В Канске парень признался в убийстве своей девушки
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение