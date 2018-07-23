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Дочь Умы Турман выросла слишком быстро и теперь сводит с ума модельные агентства
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Дочь Умы Турман выросла слишком быстро и теперь сводит с ума модельные агентства 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Юная дочка Умы Турман внезапно превратилась в очень горячую штучку: Голливуд просто без ума от красоты, а модельные агенства наперебой делают предложения.
19-летняя Майя уже начала актерскую карьеру. Дебютантка появилась в английском сериале «Маленькие женщины», а в следующем году мы увидим ее в третьем сезоне «Странных дел».
До этого девушка успела поработать моделью, притом весьма успешно. Многие ей прочили карьеру на этом поприще, но Майя решила пойти по стопам родителей.
Возможно, юное дарование сможет совмещать и актерские подмостки, и модные подиумы. Смотреть на Майю — одно удовольствие.
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