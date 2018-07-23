Борис Игнатьев: Решали с директором ЗИЛа проблему Березуцких

«БРАТЬЯ НЕ БЫЛИ КОНЪЮНКТУРЩИКАМИ»

Именно при Игнатьеве Василий и Алексей Березуцкие дебютировали на взрослом уровне — в 18-летнем возрасте 23 октября 2000 года оба вышли в основном составе автозаводцев в матче первой лиги с «Томью».

— Шел обычный процесс по привлечению талантливых ребят из юношеской команды к работе со взрослыми, — вспоминает Игнатьев. — Среди юношей выделялись два однофамильца Смирновых, которые тоже потом поиграли на высоком уровне, и два брата Березуцких. Статные, мощные молодые люди, причем не только с огромным желанием играть, но и с определенным умением.

Братья Березуцкие завершили карьеру. Они уходят по-тихому, а мы будем скучать

— Талантливых ребят более взрослые не всегда принимают дружественно, ведь подрастают конкуренты в борьбе за место в составе, за премиальные.

— Это заблуждение. Ни с какой дедовщиной я не сталкивался. Наоборот, для молодых очень важно самим выбрать правильные цели и не потерять драгоценное время. И Березуцкие как раз прекрасно представляли, как непросто попасть в основной состав. Поэтому много работали.

— При вас они в том сезоне сыграли немного.

— Наверное, можно было и раньше доверить им место в основе, но от нас требовалось выйти в высшую лигу, поэтому дебютировали они уже в конце сезона.

— Игру вспомните сейчас?

— Оба вышли уже осенью в Томске. Снег выпал, холод стоял. Но в таких условиях братья действовали уверенно. Если не изменяет память, то матч завершился нулевой ничьей.

— Какие-то отдельные разговоры с ними были перед матчем? Все-таки дебют на профессиональном уровне.

— Сейчас уже не вспомню. Еще несколько матчей им доверили. Точно могу сказать, что уже тогда футбольные люди понимали: у ребят хорошие перспективы, они будут расти. Ко мне приходили их родители, у них были какие-то проблемы с жильем, и я пошел к директору клуба Валерию Борисовичу Носову , объяснил ситуацию, дал свою оценку, какое у ребят большое будущее. Сказал, что надо их обязательно сохранить.

В общем, проблему решили. Хотя для меня самого тогда было во многом ясно, что после окончания сезона с «Торпедо» они, скорее всего, расстанутся. Но я верил: они помогут клубу решать большие задачи, поэтому по праву претендуют на какие-то блага.

— И через год их продали в ЦСКА.

— Вроде бы у «Торпедо» возникли финансовые проблемы. Да и предложение было очень выгодным. Точно могу сказать, что они не были конъюнктурщиками, просто очень любили футбол, хотели как можно быстрее заиграть на высоком уровне, а не присутствовать в нем.

«УШЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА»

— Странно вспоминать, как критиковали Валерия Газзаева за доверие Березуцким?

— Надо отдать должное Газзаеву — человеку, который в простом мальчике видел Ломоносова. Это дано не каждому специалисту. Настоящий божий дар. Газзаев его проявил.

Без Игнашевича и братьев Березуцких. ЦСКА начинает новую жизнь

— А вы сами не считаете себя причастным к внушительной карьере Березуцких, раз в профессиональном футболе они дебютировали под вашим руководством?

— Нет, конечно. С ними работали до меня, кто-то их нашел, кто-то привел в школу. Это часть процесса, целая цепочка. Что теперь, каждому раздавать ордена или на каждом углу кричать: «Я воспитал того-то или того-то»? Просто делал свою нормальную работу. Вот если бы, наоборот, не увидели, не позвали, не выпустили, не дали шанс во взрослом футболе — вот это было бы непрофессионализмом. Главное же для своей карьеры они сделали сами.

— Когда пересекаетесь на футбольных мероприятиях, времена в «Торпедо» не вспоминаете?

— Просто здороваемся, интересуемся, как дела в семье, но вдаваться в историю не вижу резона. Тем более они потом столько всего повидали в своей футбольной жизни.

— Завершил в этом году карьеру Сергей Игнашевич, следом — Березуцкие. Как оцениваете эти события?

— Ушла целая эпоха. И надо говорить как раз про это. С ребятами связано столько больших побед. Выиграли Кубок УЕФА , сколько раз становились чемпионами, сколько выступали за сборную… И никогда никто не слышал ни о каких негативных моментах с их участием, никто не напивался, не хулиганил. Все солидно и серьезно.

Мне очень жаль, что они уходят. Теперь важно правильно все обставить. Нужно обязательно воспользоваться их опытом, сохранить для нашего футбола. Очень рад, что Игнашевич говорит: «Я бы хотел стать тренером», причем готов быть и вторым. Если создать для Березуцких условия — только выиграем.

Сколько раз бывало, что мы кого-то чествуем торжественно, а потом выкидываем из обоймы, и люди для футбола пропадают. Такого быть не должно.