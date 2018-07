Было и стало: как с годами менялись дочери голливудских звезд

Папам-знаменитостям стоит быть начеку: за такими красотками нужен глаз да глаз!

Пока эти звездные отцы пожинают плоды своей великой, но все-таки уже уходящей славы, их дети стремительно набирают популярность. Вырвавшись из-под родительского крыла, многие дочки-звездочки начинают активно строить актерскую и модельную карьеру.

В честь дня рождения Кристины Шварценеггер (23 июля дочь Терминатора отпразднует свое 27-летие) «Летидор» покажет, как с годами менялись дочери культовых пап.

Обворожительная Бьянка привлекает внимание не только благодаря миловидному лицу. Ее фигуре может позавидовать каждая красотка в «Инстаграме».

Девушка ведет спортивный образ жизни, много тренируется и, как отец, любит боевые искусства. Особое внимание общественности привлекло то, что Бьянка с легкостью повторила фирменный трюк Ван Дамма — поперечный шпагат (впрочем, и любой другой шпагат ей отлично удается).

17 Июл 2016 в 11:59 PDT Бьянка не пользуется известностью своего отца — она всего добивается сама и в спорте, и в актерской деятельности. В интервью для New York Post она рассказала, что думает о славе папы:

«Всегда были люди, которые подходили ко мне и говорили, что любят папу. Это приятно слышать, но… как это должно повлиять на меня?»

Фото: instagram@parisjackson; portal.picture-alliance.com Дочь поп-короля Майкла Джексона обожает эпатировать светскую публику частыми сменами имиджа. При этом девушка поражает поклонников невероятной внешностью: голубые, похожие на лед глаза Пэрис с детства смотрят на мир слишком серьезно.

Умение девушки балансировать в круговороте модных трендов удивляет: на светских тусовках она смело сочетает стиль бохо и панковые детали, успешно при этом перевоплощаясь в леди от случая к случаю.

25 Май 2018 в 4:47 PDT Однако на страницах СМИ обсуждают не только впечатляющую внешность дочери Джексона, но и ее бурную личную жизнь. Уже который месяц светские журналисты судачат о романе Пэрис с успешной моделью Карой Делевинь . Романтичные фото девушек, которых застали после показа или выходящими из клуба, часто занимают первую полосу американских газет и журналов.

Интересно, как бы на это отреагировал звездный отец, если бы он был жив?

Кристина Шварценеггер, 26 лет (дочь Арнольда Шварценеггера

Дочь Арнольда Шварценеггера — девушка-загадка. Она не выставляет личную жизнь напоказ, а в социальных сетях в основном публикует фотографии с животными и семьей. Именно поэтому западная желтая пресса так пристально следит за ее передвижениями.

30 Июл 2015 в 4:54 PDT Ходили слухи, что она встречается с Брейсоном Сайрусом, младшим братом бунтарки Майли. Однако у дочери Железного Арни терпение что надо: она не дала никаких комментариев по этому поводу ни представителям СМИ, ни подписчиками своего «Инстаграма» (кстати, на него подписано свыше 60 тысяч человек).

17 Июн 2018 в 9:00 PDT Многие считают, что Кристина близка к тому, чтобы перерасти своего отца. В прямом смысле. На фото с актером заметно, что разница в росте у папы и его крошки всего каких-то пара-тройка сантиметров (а рост бывшего губернатора Калифорнии, между прочим, 188 см).

В отличие от многих детей знаменитостей, Кристина не афиширует и свою профессиональную деятельность. Однако некоторые фанаты светской хроники подозревают, что, как специалист по связям с общественностью, девушка помогает сестре Кэтрин в продвижении ее книги.

София Роуз Сталлоне, 21 год (дочь Сильвестра Сталлоне

Старшая дочь Рокки София Роуз — улыбчивая и красивая девушка. Ее миловидные черты лица с годами не сильно изменились, а вот образ в целом стал очень эффектным.

София часто радует поклонников фото в купальниках. А на светских мероприятиях девушка предпочитает появляться в открытых платьях: фигура позволяет. Тем не менее красотка отличается кротким нравом и не выставляет всю личную жизнь напоказ.

14 Сен 2017 в 10:24 PDT Ее звездный отец в интервью для журнала «7 Дней» признался, что хоть и идет по жизни с юмором, пока что не готов принять взросление дочерей:

«Когда к нам приходят домой парни, друзья дочерей, я встречаю их словами: «Только попробуй дотронуться до моих дочек! От тебя и мокрого места не останется».

15 Май 2018 в 8:17 PDT Вообще, о дочерях (а их у Сталлоне три) актер всегда говорит с любовью. Когда дело не касается их мальчиков, конечно…

Клара Матильда МакГрегор, 22 года (дочь Юэна МакГрегора)

Отца Клары Юэна МакГрегора трудно назвать строгим папочкой. Из-за его хулиганского внешнего образа и примерно такого же стиля жизни актера Юэна и его дочь порой принимают за пару.

22 Апр 2018 в 10:05 PDT У Клары Матильды очень выразительная и красивая внешность. Дочь МакГрегора занимается модельным бизнесом, но она любит быть и по другую сторону камеры!

3 Мар 2018 в 7:06 PST На своем сайте девушка публикует свои фотоработы, а ее «Инстаграм» больше похож на вдохновляющую картинную галерею, где стильные снимки сочетаются с картинами искусства.

Отец Клары поощряет серьезность намерений дочери в сфере фотографии и сам часто становится объектом съемки.

Ида Лундгрен, 22 года (дочь Дольфа Лундгрена)

Дочери актера боевиков Дольфа Лундгрена (Ида и Грета Эвелин, 16 лет — прим. ред) выросли невероятными красавицами. С самого детства девочки ходили на мероприятия с отцом и приобщались к светской жизни.

1 Июн 2018 в 8:42 PDT Сначала Ида была настроена идти исключительно по стопам отца: мечтала стать актрисой. Однако пока что в ее резюме всего один актерский дебют в фильме «Опасная гастроль», режиссером которого стал сам Дольф. Кроме того, старшая дочь Лундгрена пробует себя в модельном бизнесе.

Держать себя в тонусе Иде помогает отец. На радость фанатов иногда он выставляет фото с тренировок с дочерью.

A New Year’s Workout with my daughter Ida! 👊🏼

4 Янв 2017 в 1:16 PST Мастер боевых искусств знает свое дело — фигура Иды великолепна! Не удивимся, если Лундгрен в вопросе ухажеров дочерей солидарен со своим коллегой по цеху Сильвестром Сталлоне: за такими красавицами нужно пристально следить.

Зои Кравиц, 29 лет (дочь Ленни Кравица)

Помимо того что девушка очень способная, она обладает незаурядными внешними данными.

8 Май 2018 в 1:14 PDT С детства малышка больше была похожа на папу, однако жесткий, но игривый взгляд унаследовала от мамы, актрисы Лизы Боне.

Девушка спокойно относится к собственной внешности и часто экстремально меняет имидж. Проходив всю жизнь с длинными волосами, Зои заплела их в тугие афрокосички, а потом и вовсе побрилась под ноль.

9 Апр 2018 в 11:41 PDT Такое под силу только по-настоящему смелой девушке. И папа такую смелость явно одобряет.

Айрленд Элиси Болдуин, 22 года (дочь Алека Болдуина

Если на детских фотографиях Айрленд выглядит застенчиво и мило, то сейчас ее образ лучше описать словами «роковая» и «решительная». Дочь Алека Болдуина не боится выглядеть вызывающе. Она не обращает внимания на осуждающие взгляды и комментарии.

17 Фев 2018 в 8:02 PST Кстати, негативных комментариев от папы девушка не выслушивает: таковых просто нет. Напомним: когда родители Айрленд развелись (мать девушки — актриса Ким Бейсингер — прим. ред.), доверие девушки к звездному отцу пропало.

7 Фев 2018 в 1:07 PST Однако сейчас отношения Алека с дочкой складываются отлично — они часто видятся, а Айрленд, в свою очередь, поддерживает новую семью папы.

