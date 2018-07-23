Брошенная женщина оставила мужу послание баллончиком по машине

В микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону семейная драма стала достоянием общественности. Как сообщают очевидцы в популярном паблике в социальных сетях, на припаркованном во дворе черном автомобиле появились послания белой краской из баллончика: «Верни мою любовь», «Дочка скучает», «Плати мне». Надписи нанесены на крыше, капоте, дверях. «Санта-Барбара на Левенцовке. Отчаявшаяся мать –одиночка расписала красками автомобиль отца ее ребенка», — написал автор публикации. Судя по всему, мужчина не платит алименты после того, как ушел из семьи. Тем не менее, в комментариях ростовчане осудили поступок бывшей супруги, отметив, что покрасить машину сейчас стоит недешево. «Кто ж после такого вернется к ней?», — задумался другой подписчик.