Ещё
Что сделали цыгане во время распятия Христа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что сделали цыгане во время распятия Христа 

Русская семерка 58 минут назад
Фото: Русская семерка
Многие думают, что цыгане все поголовно язычники и поклоняются огню или солнцу. Но на самом деле, большая часть цыган исповедуют религию той страны, где они обитают. Это могут быть, например, христианство, ислам или буддизм.
У цыганской веры есть свои особенности. Так, православные цыгане считают своим покровителем Николу Угодника и Святого Георгия, а католики — Блаженного Сеферино и в то же время некоего Сару Кали, который и вовсе является мифическим персонажем.
В России большинство цыган являются православными и проходят таинство крещения. Многие из них довольно набожны. Так, в домах оседлых цыган имеется «красный угол» с иконами. Они стараются соблюдать религиозные обряды, а супружеские пары обязательно венчаются в церкви, причем ритуал венчания считается важнее регистрации брака в ЗАГСе. Но еще важнее «цыганская свадьба», которая играется еще до венчания — она означает признание брака цыганским сообществом. [С-BLOCK]
Самые большие религиозные праздники для православных цыган — Рождество и Пасха. Для турецких цыган-христиан самым большим праздником является Хыдрелез, который отмечается в ночь с 5 на 6 мая. Празднуют его и на Балканах, где он носит название Эдерлези и посвящен Святому Георгию.
У российских цыган-влахов есть любопытный обычай. На Радоницу женщины и дети непременно посещают кладбища, где просят подаяние у посетителей. Причем это не обязательно нищие. Таким образом они исполняют некий христианский «долг», помогая другим людям совершить доброе дело. Кстати, русские об этом часто знают и в этот день охотно подают цыганам мелочь.
Цыгане-мусульмане также уделяют внимание религиозным обычаям, но не всем. Так, цыганки в исламских странах никогда не закрывают лиц. Не все практикуют и обряд обрезания крайней плоти. [С-BLOCK]
Кстати, в среде цыган-христиан бытует такая легенда. Когда распинали Христа, мимо проходили цыгане и украли один гвоздь. За это Бог якобы разрешил цыганскому народу иногда воровать. Поэтому цыгане не видят ничего плохого в воровстве и мошенничестве. Специалисты по цыганской культуре считают этот миф не таким уж давним и полагают, что он родился на Балканах.
Другое предание гласит, что Бог особенно любит цыган за их веселье и талант, потому не стал привязывать их к клочкам земли, как поступил с другими народами, а подарил им весь мир. Поэтому они вели кочевой образ жизни. Действительно, цыган можно встретить во всех концах Земли, кроме разве что Антарктиды.
Русская семерка: последние новости
Капитан Врунгель: кто был его прототипом в жизни Чьим прахом из пушки стрелял Джонни Депп Какие чеченцы имеют право носить папаху
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле43
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже141
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»40
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение