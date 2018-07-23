Что сделали цыгане во время распятия Христа

Многие думают, что цыгане все поголовно язычники и поклоняются огню или солнцу. Но на самом деле, большая часть цыган исповедуют религию той страны, где они обитают. Это могут быть, например, христианство, ислам или буддизм.

У цыганской веры есть свои особенности. Так, православные цыгане считают своим покровителем Николу Угодника и Святого Георгия, а католики — Блаженного Сеферино и в то же время некоего Сару Кали, который и вовсе является мифическим персонажем.

В России большинство цыган являются православными и проходят таинство крещения. Многие из них довольно набожны. Так, в домах оседлых цыган имеется «красный угол» с иконами. Они стараются соблюдать религиозные обряды, а супружеские пары обязательно венчаются в церкви, причем ритуал венчания считается важнее регистрации брака в ЗАГСе. Но еще важнее «цыганская свадьба», которая играется еще до венчания — она означает признание брака цыганским сообществом. [С-BLOCK]

Самые большие религиозные праздники для православных цыган — Рождество и Пасха. Для турецких цыган-христиан самым большим праздником является Хыдрелез, который отмечается в ночь с 5 на 6 мая. Празднуют его и на Балканах, где он носит название Эдерлези и посвящен Святому Георгию.

У российских цыган-влахов есть любопытный обычай. На Радоницу женщины и дети непременно посещают кладбища, где просят подаяние у посетителей. Причем это не обязательно нищие. Таким образом они исполняют некий христианский «долг», помогая другим людям совершить доброе дело. Кстати, русские об этом часто знают и в этот день охотно подают цыганам мелочь.

Цыгане-мусульмане также уделяют внимание религиозным обычаям, но не всем. Так, цыганки в исламских странах никогда не закрывают лиц. Не все практикуют и обряд обрезания крайней плоти. [С-BLOCK]

Кстати, в среде цыган-христиан бытует такая легенда. Когда распинали Христа, мимо проходили цыгане и украли один гвоздь. За это Бог якобы разрешил цыганскому народу иногда воровать. Поэтому цыгане не видят ничего плохого в воровстве и мошенничестве. Специалисты по цыганской культуре считают этот миф не таким уж давним и полагают, что он родился на Балканах.

Другое предание гласит, что Бог особенно любит цыган за их веселье и талант, потому не стал привязывать их к клочкам земли, как поступил с другими народами, а подарил им весь мир. Поэтому они вели кочевой образ жизни. Действительно, цыган можно встретить во всех концах Земли, кроме разве что Антарктиды.