Время шоу-румов? Иркутские предпринимательницы — о силе социальных сетей

По данным Иркутскстата, оборот розничной торговли в Иркутской области в начале 2018 года составил 80 562,4 миллиона рублей. При этом иркутяне привыкли больше тратиться на непродовольственные товары, доля расходов на них больше доли трат на покупку продуктов питания.

Весь оборот розничной торговли формируется за счёт торговых организаций (95,3%), и только 4,7% приносят рынки и ярмарки. Кстати, по данным «Концепции развития торговли в Иркутске до 2027 года», в столице региона работает 121 торговый центр. При этом надежды на дальнейшее успешное развитие торговли в городе специалисты возлагают не на них, а на малые форматы: например, небольшие, но популярные сегодня шоу-румы одежды или компактные уличные кафе-кондитерские. В них возможен и индивидуальный подход к покупателям, и работа в узкой товарной специализации, и, что очень важно, самозанятость граждан: маленький бизнес легче начать, как говорят, с нуля.

Часто за дело, связанное с кулинарией или миром моды, берутся именно женщины. Две из них решились поделиться с корреспондентом « АиФ » секретом успеха. Удивительно, что у предпринимательниц с разным опытом и специализацией он оказался один.

Ставка на хештег

Большую популярность сейчас набирают своеобразные магазинчики в Интернете. И это не те, уже ставшие привычными, сайты, а аккаунты в социальных сетях. Там молодые менеджеры активно общаются с подписчиками-покупателями, показывают и рассказывают им о новых поступлениях, подбирают интересные сочетания вещей. И всё это — посредством фотографий. А найти нужную вам вещь в большом хранилище фотографий поможет хештег. Именно ключевые слова со знаком «#» позволяют быстро находить необходимые изображения.

Екатерина Милюшис, владелица сети одного из известных шоу-румов Иркутска, уверена на 200%, что успех современного бизнесмена невозможен без социальных сетей. Девушка на своём примере рассказала о «чудодейственности» бизнес-аккаунта.

«Моему бизнесу уже больше 5 лет, сегодня это сеть шоу-румов модной женской одежды. И я не понимаю, как раньше мы работали без аккаунта в Интернете, который в настоящее время создаёт нам 90% спроса, — рассказывает предпринимательница. — Идея открыть аккаунт возникла у моего сотрудника, а сейчас я даже наняла специальных людей, которые занимаются только развитием нашей странички. И я готова платить им хорошую зарплату, потому что от их качественной работы зависит работа всех наших магазинов. На нас подписаны уже более 60 тысяч человек, это потенциальные и настоящие покупатели, большая часть из которых стала постоянными».

«Да, Интернет — это наш основной двигатель торговли. Он заменил уже абсолютно всё. Поначалу, как и все, мы просто выкладывали фото, потом начали привлекать профессиональные инструменты: конкурсы, рекламу и т.д. Сейчас группа заинтересованных нашим магазином постоянно растёт», — отмечает Екатерина Милюшис.

Повезёт только честным

Другая иркутянка — кондитер Ксения Костылёва свой рабочий аккаунт в популярной сети, которую ещё называют «всемирным фотоальбомом», создала практически сразу, как организовала небольшое производство на дому. Пока у Ксении чуть больше тысячи подписчиков, при этом девушка уже отмечает положительную динамику в деле.

«При правильном подходе здесь можно сделать очень хорошую выручку, — говорит она. — Ну и это намного дешевле, удобнее и проще обычного сайта. Ведь здесь надо только две вещи — хорошие фотографии и хорошие тексты. А зарегистрировать свой бизнес-профиль с целью заработка можно абсолютно бесплатно, что и привлекает предпринимателей».

Сейчас Ксения мечтает открыть в Иркутске кафе-кондитерскую. Кстати, некоторые такие заведения в Иркутске, популярные среди сладкоежек, начинали свой путь именно с социальных сетей и из статуса «онлайн» превратились в реальные места торговли авторскими сладостями.

При всём этом обе девушки уверены, что в виртуальном пространстве, как и в реальной жизни, надо работать честно.

«Если вы показываете на странице, что у вас красивый товар и большое разнообразие, то это всё должен увидеть покупатель, придя в магазин, — подчёркивает владелица сети шоу-румов. — Если этого нет, то не ждите чудес от социальных сетей, в которых, кстати, очень быстро расходятся как положительные, так и отрицательные отзывы и мнения».