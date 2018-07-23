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Почему нет экскурсий по малой родине Шукшина?
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Почему нет экскурсий по малой родине Шукшина? 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Всё неплохо на шукшинском празднике в Сростках. Только хотелось бы побольше узнать о малой родине писателя. Почему нет экскурсий по селу и окрестностям?
В дни фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» гости села Сростки смогут стать участниками пешеходных экскурсий, которые разработали в музее-заповеднике Василия Шукшина. Это сделано, по словам директора музея Лидии Чудновой, «чтобы гости, которые приезжают в село с самого утра, могли найти себе занятие по душе и чем-то заняться до начала заключительной программы на горе Пикет». Два экскурсионных маршрута пройдут по историческим местам села, связанным с жизнью и творчеством Василия Макаровича. Они включают в себя усадьбу дома, в котором прошли детские годы Шукшина, берег реки Катуни, улицу Береговая, где жили друзья детства писателя, «Знак скорби» (памятник жертвам политических репрессий села Сростки), улицу Братьев Ореховых, на которой жили мать и сестра писателя. Каждая экскурсия займёт около одного часа. Будут работать маршруты 27 июля (с 12 до 18 часов), 28 июля (с 10 до 15 часов). Группы будут формироваться от 15 человек на кассе главного здания музея.
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