Екатерина Андреева показала шикарные ноги в мини-шортах

Над 56-летней ведущей время не властно.

Телеведущая не устает поражать своих поклонников внешним видом. Она легко может поделиться со своими фолловерами фото без макияжа, или удивить молодежным образом — и получить в ответ море комплиментов. Вот и ее селфи в джинсовых микрошортах вызвало бурную восторженную реакцию в социальных сетях.

«Ножки — огонь”, «Как вы умудряетесь так прекрасно выглядеть», — засыпали Екатерину комментариями интернет-пользователи.

А на самом деле, секреты стройности и отличного внешнего вида Андреевой просты.

Чтобы избавиться от стресса, а он, как известно, бьет по всему нашему организму, ведущая посещает занятие по китайским оздоровительным практикам цигун и тайцзи.

Для фигуры Екатерина занимается йогой, как обычной — у себя дома, так и в зале на полотнах. А лучшим началом дня звезда считает плавание в бассейне. Кстати, вода тоже здорово снимает стресс.

«Лень — двигатель регресса. Я тоже иногда ленюсь, но представлю жирок на бочках — и ноги сами, сами несут туда, где тебя не пожалеют, заставят, помогут быть в форме. И не надо ныть: не могу, не хочу», — рассказывала Екатерина

За своим питанием ведущая пристально следит, и никаких вредных продуктов не употребляет.

«На пережаренных сосисках, майонезе, кетчупе, консервах, тортиках, сахаре, ядовитой коле в молодость, энергию, красоту не въедешь. А вот в клуб рано состарившихся — легко, как по маслу», — рассуждает Екатерина. О других рецептах краоты телеведущей можно прочитать здесь.

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