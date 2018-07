«Еще более влюбленные»: романтические каникулы Натальи Водяновой и Антуана Арно

Some 7 years ago we were here on our first romantic weekend, today we are back with our two babies more in love than ever ‍‍‍ #grateful Семь лет назад мы были здесь на наш первый романтический уикенд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и ещё более влюблённые друг в друга ‍‍‍ #вместе

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 22 Июл 2018 в 7:20 PDT После чемпионата мира по футболу, где у Натальи Водяновой была ответственная роль посланницы FIFA-2018, супермодель в компании своего возлюбленного наследника люксового конгломерата LVMH Антуана Арно отправились в заслуженный отпуск. Пара остановилась в живописном Портофино, где по словам Натальи прошел их первый с Антуаном совместный отпуск. «Семь лет назад мы были здесь на наш первый романтический уикенд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и ещё более влюблённые друг в друга», — гласит подпись под совместным фото.

On cloud 9 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 22 Июл 2018 в 2:22 PDT