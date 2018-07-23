Шестеро человек утонули в Петербурге и Ленобласти за выходные

Благородная цель и проверка сил унесли жизни шестерых в Санкт‐Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили «Невские Новости».

Житель Петербурга прыгнул в воду в районе Октябрьской набережной, чтобы достать из воды сумку, которую уронила девушка. Мужчина погиб, его тело обнаружили в 25 метрах от берега.

Еще троих погибших достали в воскресенье из водоканала Грибоедова и из Финского залива в районе парка 300-летия Петербурга.

Спасателям удалось вытащить из воды 31-летнего мужчину в Верхнем Суздальском озере и 23-летнего — в Колонистском пруду в Пушкине. Повезло и 18-летнему пловцу из канала Грибоедова, он схватился за опору Демидова моста и кричал о помощи. Еще одного любителя искупаться удалось спасти из Малой Невки.

Два человека из Ленобласти утонули за выходные. Житель Таджикистана 22 лет хотел переплыть Колтушское озеро, но у него кончились силы, и он захлебнулся. Его тело не могли найти на протяжении нескольких часов. Еще одного мужчину до сих пор ищут в районе садоводства «Кивеннапа» в Выборгском районе, он пропал во время купания на озере.

Два подростка утонули на реке Дон в Липецкой области. Мальчики плыли на самодельном плоте.