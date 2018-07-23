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Шестеро человек утонули в Петербурге и Ленобласти за выходные
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Шестеро человек утонули в Петербурге и Ленобласти за выходные 

360tv.ru 1 час назад
Благородная цель и проверка сил унесли жизни шестерых в Санкт‐Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили «Невские Новости».
Житель Петербурга прыгнул в воду в районе Октябрьской набережной, чтобы достать из воды сумку, которую уронила девушка. Мужчина погиб, его тело обнаружили в 25 метрах от берега.
Еще троих погибших достали в воскресенье из водоканала Грибоедова и из Финского залива в районе парка 300-летия Петербурга.
Спасателям удалось вытащить из воды 31-летнего мужчину в Верхнем Суздальском озере и 23-летнего — в Колонистском пруду в Пушкине. Повезло и 18-летнему пловцу из канала Грибоедова, он схватился за опору Демидова моста и кричал о помощи. Еще одного любителя искупаться удалось спасти из Малой Невки.
Два человека из Ленобласти утонули за выходные. Житель Таджикистана 22 лет хотел переплыть Колтушское озеро, но у него кончились силы, и он захлебнулся. Его тело не могли найти на протяжении нескольких часов. Еще одного мужчину до сих пор ищут в районе садоводства «Кивеннапа» в Выборгском районе, он пропал во время купания на озере.
Два подростка утонули на реке Дон в Липецкой области. Мальчики плыли на самодельном плоте.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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