Селене Гомес 26! Как звезда отметила свой день рождения?

Вчера Селене Гомес исполнилось 26. Сейчас звезда посвящает все время работе, но друзьям певицы это не помешало ее как следует поздравить.

Одна из самых близких подруг Сел Тейлор Свифт (28), например, испекла для нее торт с надписью Gomez her or go home. Правда, вживую певице поздравить Гомес не удалось — вчера у нее был концерт.

Ну а остальные друзья Селены, среди которых 14-летняя исполнительница Грейс Вандер Ваал, уже успели поделиться фотографиями с домашней вечеринки звезды. Судя по кадрам, Гомес сделали сюрприз, и она — счастлива.

