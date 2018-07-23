Тейлор Свифт пропустила день рождения к Селены Гомес?

Вчера Селене Гомес (Selena) исполнилось лет. К сожалению, лучшая подруга певицы, Тейлор Свифт (Taylor), физически не могла присутствовать на празднике, но это не помешало ей поздравить Селену. Еще бы, ведь Сел и Тейлор дружат уже больше лет!

В Тейлор выложила фотографию розового тортика, на котором было написано «GOMEZ», а посередине красовалось сердечко с числом «26».

«Неужели я позволю расстоянию помешать мне праздновать ДР моей лучшей подруги?» — подписала фотографию Тейлор. Похоже, поздравлять друг друга через социальные сети уже стало их небольшой традицией. В-ом, когда Тейлор исполнилось лет, Сел поделилась в трогательным видеороликом и написала:

«Я очень рада, что ты родилась. Ты говоришь вслух те вещи, которые некоторые не могут сформулировать (Я!). ; Мне бы хотелось, чтобы люди знали, какое на самом деле у тебя большое сердце. Люблю тебя, Тейлор».

А вы говорите, женской дружьы не существует!