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«Хороша, чертовка»: Светлана Ходченкова показала шикарную фигуру в бикини
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«Хороша, чертовка»: Светлана Ходченкова показала шикарную фигуру в бикини 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых роскошных женщин российского кинематографа актриса Светлана Ходченкова покорила интернет-пользователей своей фотографией в мини-бикини. 35-летняя красавица выглядит так, будто сошла прямо с обложки дорогого глянца, но при этом упрекнуть ее в использовании пресловутого фотошопа не посмел ни один интернет-пользователь.
Все чаще в сети можно встретить упреки интернет-пользователей, направленные в адрес звездных красавиц, которые в стремлении выглядеть лучше не чураются прибегать к эффектам фоторедакторов. Кто-то с помощью нехитрых средств волшебной программы делает свою талию более изящной, кто-то увеличивает грудь, а кто-то скромно правит лишь овал лица. Но, так или иначе, большинство знаменитых красавиц российского шоу-бизнеса рано или поздно попадается на жульничестве. Все, кроме Светланы Ходченковой.
35-летняя блондинка не напрасно так популярна на родине и даже успела зарекомендовать себя в Голливуде. Ее фигура настолько стройна и изящна, что не может оставить равнодушным просто никого. А так как актриса еще и крайне редко демонстрирует свои прелести поклонникам, каждое ее фото в бикини неизменно привлекает много внимания интернет-сообщества. «Хочется… хочется, чтобы примчался, запыхался, ворвался и спас! — мечтала Принцесса. — А у него… то поздно, то дождливо, то поясницу ломит, то у коня — выходной…», — процитировала Светлана слова писательницы Юлии Надеждинской под своим летним снимком в купальнике.
«Светочка, Вы великолепны!» «Когда принцесса точно та, нигде не ломит никогда…» «Талантливая! Шикарная! И очень красивая!» «Я не знаю, что там у него, но у Неё — точно всё в порядке! Света, ты космос!» «Шикарный снимок, прекрасная форма, замечательный человек!» «Эх, хороша чертовка!», — не скупились на комплименты в сети. Стоит отметить, что некоторое время назад Светлана публиковала черно-белый снимок, на котором позирует в купальнике в профиль. Но так как актриса предстала на снимке в довольно закрытой позе, у поклонников не было возможности в полной мере оценить изящество ее фигуры. Впрочем, многие все же нашли звездную красавицу похожей на хрупкую статуэтку.
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