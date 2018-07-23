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Пропавшего в Володарске мужчину нашли мертвым спустя неделю
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Пропавшего в Володарске мужчину нашли мертвым спустя неделю 

В городе N 20 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Поиски 23-летнего Якова Щетникова, который пропал на прошлой неделе в Володарске, завершились трагически. Мужчину нашли мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Напомним, Яков Щетников ушел купаться на Оку в воскресенье, 15 июля, и не вернулся. Мужчину искали почти неделю. Его близкие не теряли надежды найти его живым. К поискам подключились неравнодушные нижегородцы. Однако, спустя неделю стало известно, что Яков погиб. Волонтеры принесли соболезнования семье мужчины.
Напомним, в Заволжье продолжаются поиски 77-летнего Геннадия Назарова, который ушел в лес и не вернулся.
Фото: ПСО «Волонтер»
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