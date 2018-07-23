Пропавшего в Володарске мужчину нашли мертвым спустя неделю

Поиски 23-летнего Якова Щетникова, который пропал на прошлой неделе в Володарске, завершились трагически. Мужчину нашли мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, Яков Щетников ушел купаться на Оку в воскресенье, 15 июля, и не вернулся. Мужчину искали почти неделю. Его близкие не теряли надежды найти его живым. К поискам подключились неравнодушные нижегородцы. Однако, спустя неделю стало известно, что Яков погиб. Волонтеры принесли соболезнования семье мужчины.

Напомним, в Заволжье продолжаются поиски 77-летнего Геннадия Назарова , который ушел в лес и не вернулся.

Фото: ПСО «Волонтер»