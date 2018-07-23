В Новосибирске алиментщик задолжал детям миллион и убежал из больницы

Злостного алиментщика удалось задержать новосибирскому приставу, благодаря визиту к врачу поликлиники.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по НСО, 36-летний мужчина не обременял себя алиментами на двух дочерей — девочек 8 и 10 лет, сетуя на недостаточно хорошее отношение к нему бывших жен и свою нелегкую жизнь. В итоге задолженность по алиментам мужчина накопил внушительную — миллион рублей. Но платить по-прежнему не собирался.

Тогда нерадивого отца арестовали на 10 суток. Выйдя на свободу, мужчина понемногу стал выплачивать долг, чтобы не оказаться вновь за решеткой, но суммы, которые он жертвовал на содержание дочек, были мизерными. А вскоре и эти выплаты прекратились.

Не известно бы сколько нерадивый отец и дальше не платил алименты, если бы во время визита в поликлинику пристав не заметил знакомое лицо в очереди из пациентов и сообщил об этом в отдел.

Увидев должностное лицо, должник позабыл о плохом самочувствии и бросился наутек. Однако всего его обнаружили во дворе дома неподалеку.

Теперь по решению суда задолжавшего отца отправили на обязательные работы сроком 90 часов и возбудили уголовное дело о неуплате алиментов.