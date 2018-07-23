Ещё
В ДТП в Прикамье пострадала участница Олимпийских игр, её брат погиб
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП в Прикамье пострадала участница Олимпийских игр, её брат погиб 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В ночь на 22 июня на трассе в Пермском крае разбились известные пловцы из Чайковского. Участница Олимпийских игр Мария Баклакова получила травмы и, по словам друзей, находится в реанимации. Её брат — Иван Баклаков — погиб.
«Прощание родных и близких с Иваном Баклаковым состоится 25 июля с 110 до 12 часов в ритуальном зале города Чайковский по улице Вокзальная, 12а (у автовокзала)», — сообщила сестра Ивана и Марии Екатерина Баклакова.
Напомним, Мария Баклакова стала участницей Олимпийских игр в Лондоне. Тогда спортсменке было всего 15 лет. Мария участвовала в эстафете, но тогда российские пловчихи не смогли выйти в финал.
Несколько сезонов Мария Баклакова пропустила из-за травмы спины, но в 2016 году вернулась в большой спорт. В августе 2017 года на Универсиаде в Тайбэе Мария завоевала «золото» в эстафете 4×200 метров вольным стилем и «серебро» в эстафете 4×100 метров.
Брат Иван и сестра Екатерина также занимаются плаванием.
Самый любимый единственный старший брат я тебе очень сильно люблю ️ты останешься всегда в моем сердце22.07.18 берегите близкий
Публикация от Mari Baklakova (@baklakova_97) 22 Июл 2018 в 7:55 PDT
АиФ Пермь: последние новости
Пермячка вошла в топ-10 финалисток конкурса Miss Maxim Суд признал, что 40 лет назад в Прикамском роддоме подменили девочек В Пермском крае разыскивают пропавшего жителя Удмуртии
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение