В Прикамье в аварии разбились российская пловчиха и ее брат

В результате ДТП спортсменка получила тяжелые травмы. На данный момент она находится в реанимации. Брат Марии Иван скончался на месте.

Мария Баклакова является участницей летних Олимпийских игр — 2012, а также победительницей эстафетной гонки 4х200 м вольным стилем на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Кроме того, в ее активе серебряная медаль Универсиады в эстафете 4х100 метров.

Брат спортсменки также занимался плаванием.