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В Прикамье в аварии разбились российская пловчиха и ее брат
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В Прикамье в аварии разбились российская пловчиха и ее брат 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Российская пловчиха Мария Баклакова и ее брат Иван попали в аварию в ночь на 22 июля на трассе в Пермском крае, сообщают "Аргументы и факты".
В результате ДТП спортсменка получила тяжелые травмы. На данный момент она находится в реанимации. Брат Марии Иван скончался на месте.
Мария Баклакова является участницей летних Олимпийских игр — 2012, а также победительницей эстафетной гонки 4х200 м вольным стилем на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Кроме того, в ее активе серебряная медаль Универсиады в эстафете 4х100 метров.
Брат спортсменки также занимался плаванием.
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