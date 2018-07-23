Экс-солистка группы Hi-Fi назначила дату свадьбы

Еще недавно поклонники следили за тем, как развивались отношения Тани Терешиной с молодым возлюбленным Вадимом, который был младше артистки на 13 лет. Однако пара рассталась, а певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Уже через полгода после знакомства Таня говорила о том, что готова выйти замуж за возлюбленного. Мужчина окружил артистку заботой и нашел общий язык с ее дочерью. Наконец Терешина обрела счастье в личной жизни и рассказала, что в скором времени выйдет замуж. Уже у сентябре состоится торжественное событие, к которому так активно готовится артистка.

По словам Терешиной, на свадьбе будут присутствовать все ее знаменитые друзья. «Торжество отпразднуем 16 сентября. Распишемся во Дворце бракосочетания № 2 в ТРК VEGAS Крокус Сити, а после отправимся в ресторан неподалеку. Гостей ожидается много, свое присутствие уже подтвердили Юля Ковальчук и Леша Чумаков, Вика Лопырева… Надеюсь, все останутся довольны!» — заявила Таня.

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