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Татьяна Терешина рассекретила детали предстоящей свадьбы
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Татьяна Терешина рассекретила детали предстоящей свадьбы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина раскрыла дату свадьбы возлюбленным.
Татьяна Терешина привыкла держать подробности своей личной жизни под секретом. Она долго скрывала нового возлюбленного и лишь изредка выкладывала романтичные фото с таинственным мужчиной, не называя даже его имени.
Но, несмотря на всю скрытность, Татьяна все-таки рассекретила детали своей скорой свадьбы.
— рассказала Татьяна в разговоре со StarHit.
Напомним, что для Татьяны Терешиной это будет второй брак. Девушка уже была замужем за телеведущим Славой Никитиным. В 2013 году у пары родилась дочь Айрис. Однако, через два года супруги разошлись.
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Фото:Instagram
Видео:Instagram
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