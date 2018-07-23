Татьяна Терешина рассекретила детали предстоящей свадьбы

Татьяна Терешина привыкла держать подробности своей личной жизни под секретом. Она долго скрывала нового возлюбленного и лишь изредка выкладывала романтичные фото с таинственным мужчиной, не называя даже его имени.

Но, несмотря на всю скрытность, Татьяна все-таки рассекретила детали своей скорой свадьбы.

— рассказала Татьяна в разговоре со StarHit

Напомним, что для Татьяны Терешиной это будет второй брак. Девушка уже была замужем за телеведущим Славой Никитиным. В 2013 году у пары родилась дочь Айрис. Однако, через два года супруги разошлись.

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Фото:Instagram

Видео:Instagram