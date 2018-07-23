Ещё
Модель из Новосибирска вошла в топ самых «горячих» девушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель из Новосибирска вошла в топ самых «горячих» девушек 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Известный мужской журнал назвал «горячую» десятку самых сексуальных девушек России этого года. Главный приз — фото на обложке. Заметим, что сибирские красавицы каждый год участвуют в фотоконкурсе мужского журнала «MISS MAXIM». В 2015 году представительница Новосибирска Ирина Попкова заняла третье место в России и была признана самой сексуальной из всех сибирячек. Фото Иры украсило мужской журнал. После этого из-за фривольных предложений и домогательств в социальных сетях девушка была вынуждена поменять фамилию.
В этом году возглавляет «горячую» десятку представительница Ростова-на-Дону. Второе место заняла девушка из Перми, а на третьем — наша 26-летняя Катя Киселева. Примечательно, что замыкают топ москвички.
«На участие в этом откровенном фотоконкурсе меня подтолкнули друзья, — сообщила VN.ru Катя. — Они неоднократно говорили, что мне с моими данными нужно обязательно попробовать, но все не решалась». По словам Екатерины Киселевой, она очень любит Новосибирск и скучает по близким. Катя часто бывает в Израиле, Турции, Ливане и Китае. Она — профессиональная и востребованная модель. «Результат будет, только если усердно работать, а это подразумевает ограниченное количество свободного времени, — сетует девушка. — Поэтому, к сожалению, я нечасто бываю в Новосибирске».
Катя работает моделью с 16 лет. По ее словам, это очень творческая и невероятно интересная сфера деятельности. «Постоянно новые встречи, люди, знакомства. Пробую себя в разных образах на обложках журналов и не только, — продолжает модель. — Какие у меня шансы победить? Думаю, это будет видно только по результатам конкурса. Могу сказать одно — все девочки очень достойные, сексуальные, женственные. Соревноваться с ними — одно удовольствие».
Екатерина Киселева, несмотря на внешность, в конкурсе красоты участвует впервые.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Лисенок Фоксик убежал по радуге туда, где нет боли Всего 2% мясной продукции прошли санконтроль в Новосибирске Умеет ли курица плавать: дети-садисты провели эксперимент
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение