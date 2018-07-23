Модель из Новосибирска вошла в топ самых «горячих» девушек

Известный мужской журнал назвал «горячую» десятку самых сексуальных девушек России этого года. Главный приз — фото на обложке. Заметим, что сибирские красавицы каждый год участвуют в фотоконкурсе мужского журнала «MISS MAXIM». В 2015 году представительница Новосибирска Ирина Попкова заняла третье место в России и была признана самой сексуальной из всех сибирячек. Фото Иры украсило мужской журнал. После этого из-за фривольных предложений и домогательств в социальных сетях девушка была вынуждена поменять фамилию.

В этом году возглавляет «горячую» десятку представительница Ростова-на-Дону. Второе место заняла девушка из Перми, а на третьем — наша 26-летняя Катя Киселева. Примечательно, что замыкают топ москвички.

«На участие в этом откровенном фотоконкурсе меня подтолкнули друзья, — сообщила VN.ru Катя. — Они неоднократно говорили, что мне с моими данными нужно обязательно попробовать, но все не решалась». По словам Екатерины Киселевой, она очень любит Новосибирск и скучает по близким. Катя часто бывает в Израиле, Турции, Ливане и Китае. Она — профессиональная и востребованная модель. «Результат будет, только если усердно работать, а это подразумевает ограниченное количество свободного времени, — сетует девушка. — Поэтому, к сожалению, я нечасто бываю в Новосибирске».

Катя работает моделью с 16 лет. По ее словам, это очень творческая и невероятно интересная сфера деятельности. «Постоянно новые встречи, люди, знакомства. Пробую себя в разных образах на обложках журналов и не только, — продолжает модель. — Какие у меня шансы победить? Думаю, это будет видно только по результатам конкурса. Могу сказать одно — все девочки очень достойные, сексуальные, женственные. Соревноваться с ними — одно удовольствие».