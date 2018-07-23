«Стала ненужной». В Тюмени старую собаку выбросили умирать в мусорный бак

В Тюмени неизвестные выбросили в мусорный бак парализованную собаку в мусорный бак. Животное было обнаружено в завязанном мешке, куда, очевидно, положили его сами хозяева. Собаку попытались выходить волонтеры группы помощи бездомным животным, но она погибла, пишет портал «Megatyumen.ru».

«Ночью на передержке умерла выброшенная за ненадобностью в мусорном пакете на свалку собачка. Это была всего лишь старенькая бабулечка, которая на протяжении долгих лет была кому-то преданным другом, а заболев и состарившись, стала ненужной. Люди, ведь мы же все стареем, нет эликсира вечной молодости, зачем же вы так жестоки?!», — пишут они в группе в соцсетях.

Под записью возмущенные тюменцы, поражаются жестокости хозяев погибшей собаки.

«Неужели люди ничего не боятся?», «У тех, кто так поступает с друзьями, хочется спросить: откуда такая жестокость? Время никого не щадит, и старость — это не повод настолько варварски избавляться от существ, которые на протяжении жизни были вам преданными друзьями», — пишут горожане.