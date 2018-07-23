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Фото: каст «Во все тяжкие» воссоединился на Comic-Con в Сан-Диего
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Фото: каст «Во все тяжкие» воссоединился на Comic-Con в Сан-Диего 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Еще одним мини-воссоединением в рамках Comic-Con 2018 в Сан-Диего порадовал зрителей каст культового сериала «Во все тяжкие». Аарон Пол, Брайан Крэнстон и другие звезды оригинального сериала поддержали на SDCC звезд спин-оффа — «Лучше звоните Солу», причем Пол на сцену SDCC вышел со своей 5-месячной дочкой в костюме своего героя из «Во все тяжкие».
На панели, посвященной «Лучше звоните Солу», каст и создатели спин-оффа пообещали, что грядущий 4 сезон будет «лучшим из всех», а также будет содержать много забавных сцен и ряд отсылок к «Во все тяжкие» (от появления Гектора Саламанки до прямого заимствования некоторых сцен из оригинального сериала).
Кроме того, в 4 сезоне «Лучше звоните Солу» зрителям покажут новых героев, которые в «Во все тяжкие» когда-то упоминались, но так и не появились. Например, в 4 сезоне появится Лало — в 8 серии 2 сезона «Во все тяжкие», когда зрителей впервые познакомили с Солом, есть сцена, когда Сол спрашивает у Джесси и Уолта, не «Лало» ли их послал. Теперь с этим таинственным Лало мы наконец-то познакомимся лично — его роль сыграет Тони Далтон, знакомый зрителям по сериалу «8 чувство» (Sense8).
попкорнnews
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