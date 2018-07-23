Опрос: Как вы относитесь к идее многоженства в России?

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров призвал мужчин не скрывать своего многоженства. «Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина, помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — пояснил Умаров.

«А как вы относитесь к идее многоженства?» — спросили мы у известных людей.

— Такая тенденция в обществе есть. Причем давно. Формальное оправдание этому явлению тоже есть: в нашей стране плохая демографическая ситуация. По аналогии в России есть и неофициальные гомосексуальные семьи. Но на нашем веку, как мне кажется, законодательно эти явления в обществе закреплены не будут. Возможно, Россия — последний оплот традиционных семейных ценностей.

— Надо законодательно разрешить многоженство в исламских республиках, в исламских семьях. По данным Росстата, в 2017-м на тысячу браков в России приходилось 823 развода. Особенно страдают женщины: они не могут найти вторую половинку.

— Так заложено природой, что девочек рождается больше, чем мальчиков. И в свое время девочек убивали. Чтобы сохранить жизнь девушке, ее можно взять и 4-й женой. Но при жестких условиях: мужчина должен обеспечивать жен и детей и он должен любить всех своих жен одинаково. И конечно, если сама девушка согласна на такой брак и если она счастлива.

— Если говорить конкретно обо мне, то я люблю свою супругу, мать своих детей — и мне этого достаточно. Есть, конечно, мужчины, которые считают иначе. Это их дело — лишь бы женщины были счастливы. Другой вопрос, что мы все живем в одном правовом государстве. Пока лобби тех, кому действительно не хватает одной женщины, не будет столь велико, что изменят закон — ничего не изменится.

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