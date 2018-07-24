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Веронику Скворцову познакомили с возможностями современного госпиталя «Мать и дитя»
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Веронику Скворцову познакомили с возможностями современного госпиталя «Мать и дитя» 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарская область — в лидерах в России по государственно-частному партнерству. Основная часть капитала сосредоточена именно в медицине — сейчас в области реализуется 26 таких проектов. Благодаря им в сферу здравоохранения привлекли порядка 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано 2 330 рабочих мест. В результате такого сотрудничества спасены жизни сотен людей. Сегодня министр здравоохранения ознакомилась с работой госпиталя «Мать и дитя». Он был открыт в марте, и уже проведены ряд уникальных операций, например, впервые в Самарской области выполнено внутриутробное переливание крови плоду. Центр является многопрофильным, здесь также оказывают помощь при онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях. Техника самая в современная в России, диагностику и лечение проходят не только жители Самарской области, но и из соседних регионов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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