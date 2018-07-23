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Ариана Гранде и Пит Дэвидсон бесят поклонников
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Ариана Гранде и Пит Дэвидсон бесят поклонников 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Обычно поклонники, глядя на фото своих кумиров со вторыми половинками, умиляются и пишут милые комментарии. В случае Арианы Гранде (Ariana) и ее жениха Пита Дэвидсона (Pete) все иначе: комментарии они оставляют друг другу, а поклонников уже порядком подбешивают. Причём, они, не стесняясь, пишут об этом в сети.
Так, на днях Ариана выложила черно-белое фото с Питом, подписав: «Мой малыш любит меня». И добавила смайлик в виде облачка, особенный для влюблённых, ведь будущие супруги даже набили себе тату с эмоджи-облачком. Увидев фото, Пит сразу же его прокомментировал — «Больше всех на свете».
После нескольких комментариев фолловеров, которые в открытую говорят, что им надоел конфетно-букетный период знаменитостей, Ариана написала Питу с иронией: «Мы всех так бесим».
Напомним, отношения Арианы и Пита начались два месяца назад. За это время они поняли, что любит друг друга до безумия и даже готовы сыграть свадьбу. Помнится, это вызвало огромный резонанс, ведь тогда парочка встречалась только месяц, но, стоит сказать, что помолвка артистов не кажется пиаром, и они действительно любят друг друга, в этом поклонники не сомневаются.
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