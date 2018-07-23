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Шашлык «Мираторга» признан лучшим по версии Роскачества
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Шашлык «Мираторга» признан лучшим по версии Роскачества 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг», производитель № 1 свинины в России, сообщает, что согласно результатам проведенного исследования свиной шашлык агрохолдинга был признан лучшим по версии Роскачества.
АПХ «Мираторг» — крупнейший агропромышленный холдинг РФ. Качество производимой продукции и ее безопасность являются приоритетом для компании: многоступенчатая система мониторинга, внедренная на высокотехнологичных предприятиях агрохолдинга, позволяет эффективно контролировать все этапы производства — от животных, поступающих с собственных свинокомплексов холдинга до упаковки и транспортировки готовой продукции.
Свиной шашлык «Мираторга», благодаря отличным вкусовым и качественным показателям, уже не в первый раз признается лучшим среди аналогов. На этот раз подтверждение было получено от «Российской системы качества». Согласно заключению, данная продукция приготовлена из высококачественного сырья и содержит оптимальное количество белков и жиров. В шашлыке не обнаружено генно-модифицированных организмов, антибиотиков, пестицидов и других опасных для здоровья человека веществ. Продукция соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.
«Мы понимаем, что в условиях высокой конкуренции завоевать доверие потребителей можно только предложив действительно качественный товар. И мы предпримем все усилия, чтобы и в дальнейшем оправдывать ожидания наших покупателей», — прокомментировала пресс-служба «Мираторга».
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