Самые сексуальные и самые обсуждаемые пары этого лета

Выбирая публичную профессию, стоит признать, что ваше жизнь с этого момента становится достоянием общественности. Людям будет интересно, что вы едите, где проводите каникулы и кто в детстве обижал вас школе. Но самый большой интерес у поклонников знаменитостей вызывают отношения звездных пар, обсуждение которых не утихает ни на минуту. Самые сексуальные и самые обсуждаемые пары этого лета Венсан Кассель и Тина Кунаки Отношения актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки часто

становятся поводом для обсуждений. Дает о себе знать разница в возрасте в 31 год, расставание Касселя с Моникой Беллуччи , грядущий кризис среднего возраста

у актера, и желание Кунаки прославиться за счет известного партнера. Они же в свою очередь стараются не обращать на пересуды никакого внимания, признаются

друг другу в любви в социальных сетях и постоянно появляются вместе на официальных мероприятиях. К слову, во время их знакомства на Ибице, юная Кунаки

даже не знала, что её новый знакомый является известным актером, а их знакомство ничем не отличалось от других, просто они сразу же почувствовали интерес

друг к другу.

Николь Шерзингер и Григор Димитров Отношениям певицы Николь Шерзингер и теннисиста Григора Димитрова

уже 3 года. За это время пару умудрялись развести уже несколько раз, уверяя, что они практически не показываются вместе на публике. В ответ на это Димитров уверил

разбушевавшиеся таблоиды в том, что они с Николь все еще вместе и их отношениям

ничего не угрожает. Единственное от чего зависят встречи пары — это их напряженные графики, с которыми Шерзингер справляется намного лучше своего

возлюбленного и старается приезжать в большинство мест, где находится по спортивному

долгу Димитров.

Хайди Клум и Томас Каулитц Слухи об отношениях модели Хайди Клум и музыканта Тома Каулитца

появились еще в марте этого года и постоянно подогревались снимками папарацци. В итоге, пара решила не скрывать свои отношения и официально объявила о них в мае, посетив вместе гала-ужин в Каннах. Разница в возрасте в 16 лет не могла не вызвать едких комментариев со стороны общественности, но Том и Хайди стараются

не обращать на это внимание. Тем более, отдавая должное Клум, выглядит она потрясающе.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес вместе чуть

больше года. Они познакомились на парковке одного из ресторанов в Лос-Анджелесе, где Родригес пытался отыскать свою машину. Дженнифер

подошла к нему и предложила как-нибудь встретиться. Родригес называет

день

знакомства с певицей одним из самых счастливых событий в своей жизни,

хотя

признает, что часто чувствует себя неловко рядом с ней. Дело не в Дженнифер, а в том, что многие видят в высоком и мускулистом Родригесе охранника

Лопес, в то время как он звезда бейсбола.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Модель Жизель Бюндхен, как и Дженнифер Лопес, нашла свою

любовь в мире спорта. Повезло футболисту Тому Брэди, который заполучил Жизель в жены почти 10 лет назад. Том характеризует Жизель исключительно как заботливую

и любящую жену — «Она рядом со мной каждый день. Мы ежедневно вместе

возвращаемся домой, ложимся каждую ночь в одну и ту же постель. Она знает,

когда мне больно, когда я устал, она знает, когда я получил сильный удар.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон Гвен Стефани и Блейк Шелтон познакомились на шоу „Голос“ в 2015 году и с тех пор не расстаются. Медиа, конечно же, уверяет всех в обратном,

уверяя что Блейк разорвал отношения с Гвен из-за её неконтролируемой ревности, но их выходы в свет и аккаунты в социальных сетях говорят об обратном. Гвен говорит,

что именно благодаря Блейку её стиль стал более женственным, ведь рядом с ней самый

сильный и мужественный мужчина на свете, который может взять все жизненные

неурядицы на себя и позволить Гвен расслабиться.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Джастин Бибер и Хейли Болдуин этим летом объявили о своей скорой

свадьбе, чем максимально подогрели интерес публики. Они уже успели сделать

парные татуировки, выбрать обручальные кольца, собираются прослушать курс

лекций в церкви, и стараются как можно больше времени проводить вместе,

постоянно признаваясь друг другу в любви.