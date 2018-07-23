Самые сексуальные и самые обсуждаемые пары этого лета 

Выбирая публичную профессию, стоит признать, что ваше жизнь с этого момента становится достоянием общественности. Людям будет интересно, что вы едите, где проводите каникулы и кто в детстве обижал вас школе. Но самый большой интерес у поклонников знаменитостей вызывают отношения звездных пар, обсуждение которых не утихает ни на минуту. Самые сексуальные и самые обсуждаемые пары этого летаВенсан Кассель и Тина Кунаки Отношения актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки часто
становятся поводом для обсуждений. Дает о себе знать разница в возрасте в 31 год, расставание Касселя с Моникой Беллуччи, грядущий кризис среднего возраста
у актера, и желание Кунаки прославиться за счет известного партнера. Они же в свою очередь стараются не обращать на пересуды никакого внимания, признаются
друг другу в любви в социальных сетях и постоянно появляются вместе на официальных мероприятиях. К слову, во время их знакомства на Ибице, юная Кунаки
даже не знала, что её новый знакомый является известным актером, а их знакомство ничем не отличалось от других, просто они сразу же почувствовали интерес
друг к другу.
Николь Шерзингер и Григор Димитров Отношениям певицы Николь Шерзингер и теннисиста Григора Димитрова
уже 3 года. За это время пару умудрялись развести уже несколько раз, уверяя, что они практически не показываются вместе на публике. В ответ на это Димитров уверил
разбушевавшиеся таблоиды в том, что они с Николь все еще вместе и их отношениям
ничего не угрожает. Единственное от чего зависят встречи пары — это их напряженные графики, с которыми Шерзингер справляется намного лучше своего
возлюбленного и старается приезжать в большинство мест, где находится по спортивному
долгу Димитров.
Хайди Клум и Томас Каулитц Слухи об отношениях модели Хайди Клум и музыканта Тома Каулитца
появились еще в марте этого года и постоянно подогревались снимками папарацци. В итоге, пара решила не скрывать свои отношения и официально объявила о них в мае, посетив вместе гала-ужин в Каннах. Разница в возрасте в 16 лет не могла не вызвать едких комментариев со стороны общественности, но Том и Хайди стараются
не обращать на это внимание. Тем более, отдавая должное Клум, выглядит она потрясающе.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес вместе чуть
больше года. Они познакомились на парковке одного из ресторанов в Лос-Анджелесе, где Родригес пытался отыскать свою машину. Дженнифер
подошла к нему и предложила как-нибудь встретиться. Родригес называет
день
знакомства с певицей одним из самых счастливых событий в своей жизни,
хотя
признает, что часто чувствует себя неловко рядом с ней. Дело не в Дженнифер, а в том, что многие видят в высоком и мускулистом Родригесе охранника
Лопес, в то время как он звезда бейсбола.
Жизель Бюндхен и Том Брэди Модель Жизель Бюндхен, как и Дженнифер Лопес, нашла свою
любовь в мире спорта. Повезло футболисту Тому Брэди, который заполучил Жизель в жены почти 10 лет назад. Том характеризует Жизель исключительно как заботливую
и любящую жену — «Она рядом со мной каждый день. Мы ежедневно вместе
возвращаемся домой, ложимся каждую ночь в одну и ту же постель. Она знает,
когда мне больно, когда я устал, она знает, когда я получил сильный удар.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон Гвен Стефани и Блейк Шелтон познакомились на шоу „Голос“ в 2015 году и с тех пор не расстаются. Медиа, конечно же, уверяет всех в обратном,
уверяя что Блейк разорвал отношения с Гвен из-за её неконтролируемой ревности, но их выходы в свет и аккаунты в социальных сетях говорят об обратном. Гвен говорит,
что именно благодаря Блейку её стиль стал более женственным, ведь рядом с ней самый
сильный и мужественный мужчина на свете, который может взять все жизненные
неурядицы на себя и позволить Гвен расслабиться.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин Джастин Бибер и Хейли Болдуин этим летом объявили о своей скорой
свадьбе, чем максимально подогрели интерес публики. Они уже успели сделать
парные татуировки, выбрать обручальные кольца, собираются прослушать курс
лекций в церкви, и стараются как можно больше времени проводить вместе,
постоянно признаваясь друг другу в любви.