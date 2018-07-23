У кого больше: тюменцы показывают, сколько грибов и ягод насобирали за эти выходные

Часть ягод (да и грибов) тюменцы продают на улицах, расфасовывая урожай в одноразовые стаканчики, баночки и кулёчки

Жаркое лето с дождями и грозами одарило тюменцев богатым урожаем лесных ягод и грибов. Последних — гораздо меньше, чем земляники и черники, но заядлые грибники не отступают и находят, прочесывая леса и пролески в поисках трофеев. Где их удалось насобирать жителям нашего города за минувшие субботу и воскресенье, они рассказали 72.ru, а мы делимся явками-паролями с вами.

— За Исетском с мужем вдвоем за день насобирали 23 литра лесной земляники. Часть оставили себе, остальное продаем по 300 рублей за литр, — рассказала Юлия Новикова . Если вам нужны ее контакты, напишите нам в сообщение нашей группы в ВК — поделимся.

Ах, какой аромат! Спелая, вкусная и очень сладкая земляника прямиком с лесной поляны

— Катался по Московскому тракту. Нашёл пару поганок и немного земляники, — сообщает вам тюменец Павел Мартюченко.

Ягод и правда немного, но распробовать удалось. Вкусно!

Дмитрий Кугаевских с семьей искал в лесу по Червишевскому тракту грибы, но нашёл только ягоды. Собрали лукошко и повезли домой.

Нужно постараться, чтобы из россыпи мелких земляничин насобирать хотя бы литровую баночку

Хотите полакомиться черникой? Отправляйтесь в направлении Червишевского тракта, как это сделал Алексей Вешкурцев.

Вот такой улов с лесных полянок. Земляники больше, но и чернику можно отыскать

— По Ирбитскому тракту много сыроежек, маслята пошли, земляники много, но она уже осыпается. Черника поспевает, но пока ещё кисловатая, — предупреждает нас с вами Сергей Копылов

А на Старотобольском тракте можете отыскать белые грибы, если кто-то вас не опередил

Там же можно найти и лисички. Берите лукошки — и вперёд!

Маргарита Ефремова привезла домой чернику. Собирала в лесу по Червишевскому тракту.

Увы, но точные местечки грибники и ягодники держат в секрете. Но вы найдёте, мы знаем!

— На Ирбитском тракте за Каменкой — пусто. Три часа по лесу бродил, но нашёл только несколько хилых маслёнка. Так что ехать туда не стоит — зря время потратите, — предупреждает Андрей Верланов.

Подскажите нам в комментариях, что это за грибочки?

— Ездили в Боровлянку. Грибов пока толком нет, но набрали немного лисичек. Говорят, что они же есть в Метелёво, но сама там не бывала, поэтому не знаю, где конкретно, — сообщает Елена Горохова

Маленькие, да удаленькие! В жарёху — самое то — В лесу на Червишевском тракте. Выходные удались!, — делится координатами Катюша Хорошаева.

Грибов набрали не много, больше наслаждались прогулками по лесу

Собирая грибы, будьте осторожны. В первую очередь не несите домой те, в которых не уверены, что они съедобны, а также перезрелые, ослизлые, червивые или испорченные. Роспотребнадзором за июнь-июль этого года зарегистрировано два случая отравления грибами.

— Насобирали вчера таких, думая, что подберёзовики. Сварили, пожарили, попробовали. Горькие оказались до жути. Всё выбросили, — сетует Елена Боровских.

Это горчак, он же — желчный гриб. Не ядовит, но есть его лучше не стоит

В надежде собрать как можно больше грибов и ягод, любители тихой охоты уходят вглубь леса и зачастую с трудом находят дорогу назад. Как съездить по грибы-ягоды и не заблудиться — читайте в нашей полезной шпаргалке.

Если не желаете бродить по лесам, но ягод и грибочков очень хочется, можете купить их на рынках или у частников. Рассказали в нашем обзоре, сколько стоят в Тюмени эти лакомства.