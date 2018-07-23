«Платье съело ноги и фигуру»: в Сети не оценили наряд Екатерины Стриженовой

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова продемонстрировала в Инстаграме наряд авторства ее сестры Виктории Андреяновой , который не пришелся по вкусу взыскательной публике. Поклонники сочли, что это платье не красит их любимицу и посоветовали ей пользоваться услугами других дизайнеров, а не только своей родственницы.

50-летняя сотрудница Первого канала Екатерина Стриженова часто выступает ведущей различных мероприятий. Накануне звезда вместе с супругом Александром Стриженовым прибыла в Ессентуки, чтобы провести в этом красивом курортном городе церемонию открытия первого фестиваля кино «Хрустальный источник». Для важного мероприятия Екатерина, как это часто с ней бывает, выбрала платье, созданное ее старшей сестрой-дизайнером Викторией Андреяновой. Однако наряд оригинального кроя совсем не оценили поклонники Стриженовой в Сети. Им не понравился ни причудливый дизайн наряда, ни его желтый цвет, близкий к горчичному.

«Платье ужасное. Катя прекрасная» «Катя, я бы у вашей сестры никогда не одевалась. Есть модельеры гораздо интереснее и вы бы смотрелись выигрышнее. У нее все не современное, тяжеловесное» «Этот цвет вам не к лицу, да и фасон тоже» «Платье ужасное, сидит, как мешок. Вы такая красавица, носите красивые платья подчеркивающее вашу безупречную фигуру» «Платье съело ноги и фигуру. Выглядит, как покрывало» «Не жарковато для юга и лета? Вы в нем на статую похожи»

Три месяца назад любимица телезрителей Екатерина Стриженова примерила на себя новую роль — она стала бабушкой. Старшая дочь Стриженовых Анастасия родила сына Петю, который, как оказалось, внешне очень похож на своего дедушку Александра. Все члены семьи души не чают в малыше и не понимают, как они раньше без него жили.