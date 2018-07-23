Автоматическое управление освещением будущего: сумеречные выключатели, диммеры и датчики движения

Автоматическое управление освещением изменило жизнь миллионов людей по всему миру. Теперь система освещения работает, когда оно действительно необходимо и с учётом присутствия хозяев. Функция недельного расписания может открывать жалюзи или шторы в спальне, например, за пять минут до звонка будильника. Хотите узнать больше?

Плюсы современного автоматизированного освещения

Принципы автоматизации для систем освещения решают много проблем современного владельца загородного дома или квартиры:

помогают сэкономить до 40% электроэнергии, что позволяет снизить затраты на потребление ресурсов и перестать беспокоиться о включённом свете. Это даёт возможность жить гораздо с большим комфортом, что особенно важно, когда в доме есть маленькие дети. И счета за свет станут значительно меньше;

повышают безопасность дома за счёт «эффекта присутствия» — в отсутствие хозяина включается свет, если к дому приблизится посторонний. Наружное освещение или фасадная подсветка, включающаяся автоматически только в тёмное время суток, придаёт эстетичный вид дому и участку, а также служит антивандальной защитой;

отсутствие касаний = здоровье вашей семьи. Выключатели, как и дверные ручки, могут быть переносчиками вирусов в доме, например обычной простуды. Исключив ручное использование выключателей за счёт автоматизированного освещения, вы помогаете вашему дому быть более чистым и экологичным.

Сумеречные выключатели, диммеры и датчики движения: как это работает

Сумеречные выключатели автоматически управляют освещением, рольставнями и прочими системами в соответствии с освещённостью на улице — они измеряют количество света с помощью внешнего фотоэлемента и реагируют согласно заданному сценарию.

В дополнение к ним могут идти диммеры и датчики движения, создавая комплексный подход к управлению светом. Устройства могут работать как независимо, так и управляться с помощью специального интерфейса связи.

Сумеречные выключатели позволяют оптимизировать освещение и избежать бесцельного расхода энергии. У бренда Schneider Electric есть серия сумеречных выключателей IC, популярная по всему миру. А сумеречные выключатели с картой памяти моделей IC Astro и IC 100k позволяют программировать их с компьютера.

Диммеры Schneider Electric помогут настроить приглушённый свет, который даст вам возможность наслаждаться киносеансом, не отвлекаясь на освещение, но и не пребывая в полной темноте. Если вы захотите устроить романтический ужин, посидеть у камина или просто почитать книгу в кабинете с приятным, тёплым и мягким освещением, диммеры вам в этом помогут. Кстати, диммерами серии MertenD-Life можно управлять со смартфона с помощью бесплатного приложения.

А датчики движения, которые есть в сериях Merten, Unica, Unica NEW, Odace, Sedna, Glossa, AtlasDesign и W59 у Schneider Electric, позволяют свету двигаться за вами по дому. Представьте, вам не придётся постоянно включать и выключать свет, проходя из спальни на кухню и обратно.

Программируемые реле времени IHP от Schneider Electric

Если вы хотите задать определённые сценарии освещения, вам потребуются дополнительные приборы. В этом поможет реле времени — прибор, способный отключать электропитание с заданной цикличностью. Он же позволяет и экономить электроэнергию. Реле времени программируемые, поэтому вы можете задать любой режим.

Они же могут стать элементами системы «Умный дом» для включения и выключения различных электроприборов — не только для освещения, но и, например, для системы полива. Реле времени с дисплеем и понятным интерфейсом для программирования сценариев существенно облегчит вашу жизнь в содружестве с многочисленными электрическими устройствами.

Интерфейс связи от Schneider Electric — Acti 9 Smartlink

Система связи (коммуникационная система, интеллектуальный модуль связи) Acti 9 Smartlink обеспечивает управление и сбор результатов измерений от самых различных приборов и счётчиков (датчиков движения в том числе). Она использует современный и универсальный протокол Modbus. Один из главных плюсов интерфейса именно от компании Schneider Electric — сокращение затрат на проектирование системы из-за отсутствия сложной технической электропроводки. Несомненно, это понравится архитекторам и дизайнерам.

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