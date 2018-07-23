Гид по поиску работы UX-дизайнеру

Я буквально случайно нашел свою первую работу после аспирантуры — на конференции. В то время она казалась мне просто мечтой — проектировать софт для профессиональной работы с ГИС (моя специальность — география и информатика).

Затем я захотел вернуться домой в Индианаполис, поэтому я согласился на первую же должность, которую мне предложили — и она тоже оказалась очень интересной.

Фото: Боб Эвинг

Сейчас я управляю дизайн-командой в агентстве. Это забавно, потому что когда-то я ненавидел агентства и определенно не хотел открывать свое.

Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня всегда были критерии, которые помогали мне при поиске работы, хотя я сам того не понимал. Сейчас я уже вышел из игры. Скорее всего, я так и останусь в своем агентстве. Тем не менее, я часто помогаю другим дизайнерам искать хорошие возможности.

GIF-анимация: Pasha

Реальность

Прежде чем перейти к тактикам, как искать работу, полезно будет раскрыть истины о работе в дизайне. Наверняка они удивят не всех, но в какой-то момент они поразили меня, и я хотел бы узнать их намного раньше.

Большинство работодателей не знают, как распределять роли

Вот что происходит в процессе найма UX-специалистов:

Компания пользуется услугами внештатного рекрутера или агентства, которые не очень хорошо разбираются в UX. Это огорчает дизайнеров, и они начинают плохо думать о компании. Поэтому лучше активно заняться поиском работы самостоятельно, чтобы не общаться с такими людьми. Ничего не имею против рекрутеров, однако они не до конца разбираются в индустрии, и вы, скорее всего, не хотели бы, чтобы ваши шансы зависели от человека, который не может понять, что ваши навыки принесут пользу компании.

Менеджер по найму хочет большего потока кандидатов, поэтому он выкладывает слишком общее и размытое описание вакансии. В таком случае дизайнерам сложно понять, что ищет работодатель.

Большинство работодателей сами являются новичками в сфере UX. Это очень распространено на менее развитых технологических рынках или среди нетехнологических компаний. Вероятнее всего, вакансия, которую они выложат на сайте для поиска работы, будет называться вроде «веб-дизайнер», хотя на самом деле им нужен «UX-дизайнер».

GIF-анимация: Fuzzco™

Иногда лучшие вакансии так и не попадают на сайты по поиску работы

Вы когда-то задавались вопросом, как людям удается находить замечательную работу? Все благодаря знакомствам. Они понимают, что связи и знания помогут им быстрее получить хорошую работу. Кроме того, они знают, что лучшие вакансии сложно описать в одном объявлении. Ваша цель — повысить свои шансы поиска таких возможностей.

Нет единственного универсального способа найти хорошую работу

Дело не в преимуществах компании, ее размере, местоположении, индустрии, а в комбинации этих факторов. У всех есть свои приоритеты, которые со временем меняются. Что приводит нас к…

То, что вам нравится, меняется со временем

Иногда причина, почему вы недовольны своей работой, заключается не в работе, а в вас самих. Вам нужно что-то другое.

Если вы все еще любите свою компанию, но ваши желания меняются, лучше всего попробовать что-то изменить внутри. Причина, почему я сменил первую работу на вторую, частично заключалась в том, что я хотел набрать больше опыта в проектировании веб-приложений. Это был не вариант в той компании, поэтому я оттуда ушел.

Или ваши желания могут быть более фундаментальны. Я знаком со многими дизайнерами, которые перешли в продакт-менеджмент, и наоборот. Эволюция — общепринятое явление, и вы должны это понимать. Так вы определите, что следует искать, а не будете фокусироваться на том, чем, как вы думаете, должны заниматься.

GIF-анимация: Нил Гао Сначала связи

Glassdoor, LinkedIn, рекрутеры… работодатели сначала будут прибегать к связям. Я уже пять лет нанимаю новых сотрудников для своей команды и клиентов. Вы будете поражены, когда узнаете, насколько затратным в плане денег и времени является этот процесс. Никакие цифровые инструменты или сети не будут такими эффективными и удобными, как личные связи.

Зарплата — наименее важный фактор, который следует учитывать

Как я уже сказал, у всех разные приоритеты. Для кого-то безумно важна зарплата. Я же считаю, что не стоит полностью на нее ориентироваться.

Есть слишком низкие зарплаты, что демонстрирует недостаток уважения к дизайну. Есть слишком высокие зарплаты — вероятнее всего, это означает, что вы будете чересчур много работать. Зарплата не поможет определить, будет ли работа хорошей.

GIF-анимация: R A D I O Тактики

Стремитесь к личному росту, а не к зарплате и званиям

Самые успешные и счастливые дизайнеры скажут вам, что следует искать работу, которая будет бросать вам вызов. Проработав более десяти лет в индустрии, я полностью верю во фразу: «Занимайся тем, что нравится, и деньги придут».

Я расстраивался, когда мои ровесники после выпуска из университета получали больше меня. Я расстраивался, когда видел, как растут их зарплаты, в то время как моя оставалась неизменной. Но каждый раз я вспоминал, что мне очень нравится моя работа, и фокусировался на обучении.

Когда я собирался уйти с первой работы, я прокручивал в голове сумасшедшие сценарии развития. Я помню, как спросил у отца: «А что если они предложат мне зарплату в два раза выше, чтобы я остался?» На что он ответил: «А ты хочешь уйти оттуда из-за денег?» Я сказал, что нет, и перечислил несколько причин, почему хотел уволиться. Он ответил:

«Если ты будешь угрожать, что уйдешь с работы, но останешься ради денег, тогда, что ж… ты работаешь ради денег».

Я прислушался к его совету. Вместо того, чтобы требовать более высокую зарплату, я перечислил пять причин, которые хотел бы изменить в работе. Мой менеджер согласился с этим и следующие два года были замечательными.

Я понимаю, что мог бы попросить повышения зарплаты, но я хотел уволиться по другим причинам. Я решил эти проблемы и начал со временем получать больше.

Зарплата очень важна, без сомнений. И о ней нужно договариваться в процессе собеседований. Но со временем все получат столько, сколько будут заслуживать. Если вы будете принимать решения, опираясь на этот фактор, вы не будете заслуживать высокой зарплаты. Фокусируйтесь на росте и должностях, которые будут бросать вам вызов; деньги придут сами.

Установите собственную систему ценностей

Для начала вы должны понять, чего хотите, и определить критерии, которые помогут вам фильтровать возможности. Это станет системой, которой вы будете руководствоваться во время поиска работы. Так вы сможете фокусироваться на себе, а не беспокоиться о том, что делает других счастливыми.

Если кто-то с восторгом говорит о десятках проектов, над которыми работает, не расстраивайтесь, если вам нравится заниматься сложными, глубокими задачами. Если кто-то хвастается о зарплате, не переживайте, что доход не стоит в пятерке ваших приоритетов.

Чтобы создать систему, оцените следующие качества:

Размер: В больших компаниях вы сможете найти наставников и узнать, как работает успешная организация. Маленькие компании предоставят вам больше возможностей заниматься чем-то вне вашей компетенции и построить более тесные отношения с рынком (посредством продаж, маркетинга и лидерства). Определите важные для вас качества и концентрируйтесь на них во время поиска.

Преимущества: Зарплата, отпуск по семейным обстоятельствам, выходные. Со временем ваши приоритеты будут меняться. Например, страховка и отпуск по семейным обстоятельствам не волновали меня в молодости. Сегодня это ключевые факторы, на которые я ориентируюсь. Вы должны руководствоваться преимуществами работы во время принятия решения.

Местоположение: Да, порой я часто осуждаю людей, которые хотят работать только в больших городах, но я их понимаю (я сам так делал). Я хочу донести, что это не единственный идеальный рынок для UX. Разные рынки обладают разными качествами и предоставляют разные возможности. Например, я считаю, что моя карьера значительно продвинулась благодаря тому, что я переехал в Индианаполис. Тем не менее, я не знаю, преуспел ли бы я так, если бы не провел некоторое время в Сан-Франциско.

Культура: Я имею в виду тип культуры. Люди часто говорят о том, что в их компании «замечательная культура», но эта фраза на самом деле не имеет смысла. Культура будет существовать независимо от того, нравится она нам или нет, и она не может быть по своей природе «замечательной». Важно то, насколько она соответствует вашим ценностям.

Индустрия: Моя первая работа оказалась замечательной, потому что она находилась на пересечении моих талантов (UX-дизайн) и увлечения (география). Кто-то может увлекаться здравоохранением или робототехникой. Для кого-то же интересные задачи значительно важнее индустрии.

Определите бизнес-модели, которые вас интересуют

Все UX-должности разные. Многие профессионалы расстраиваются, когда их представление о том, что они должны делать, расходится с представлением бизнеса. Например, если вы дизайнер, работающий на eCommerce, скорее всего, многие дизайнерские решения придется принимать с учетом метрик.

С другой стороны, если вы работаете в дизайнерском агентстве, у вас не всегда будет возможность консультировать клиента по бизнес-стратегии. Это несоответствия в бизнес-модели.

Вот базовая структура для классификации бизнесов, которой пользуюсь я:

E-Commerce и веб (например, сайты магазинов или социальные сети): Ваша работа будет движима метриками и юзабилити. Работа будет часто повторяющейся с фокусировкой на информационной архитектуре и наблюдениях пользователей. Преимущества: наглядное влияние на ценность бизнеса. Недостатки: дизайн будет занимать второстепенное положение перед маркетингом. Лучший дизайн не всегда выигрывает.

Digital-продукт (например, B2B SaaS, пользовательские приложения): Здесь digital-продукт продается через разовые платежи или подписку. Ваша работа будет тесно связана с успехом продукта, но его нелегко будет измерять. Преимущества: больше стратегических возможностей. Недостатки: UX-роли могут быть изолированы от остальной компании.

Физический продукт (например, устройства, смарт-продукты): Эти компании зарабатывают на продаже физических продуктов. Преимущества: работа с новейшими технологиями дизайнерами из других областей. Недостатки: UX будет подчиняться промышленным дизайнерам и разработчикам аппаратуры.

Сервис (например, страховые компании, поставщики услуг): Эти компании зарабатывают за счет услуг, и в основном предоставляют digital-продукты бесплатно. Преимущества: исследования и взаимодействия с клиентами высоко ценятся. Недостатки: дизайн не является основным драйвером дохода, а стратегические решения принимают другие отделы.

GIF-анимация: Василий Боярчук

Ищите работу регулярно

Вы не должны начинать искать работу только тогда, когда собираетесь уволиться. К этому моменту ваши возможности будут сильно ограничены, и вам придется принимать решения, которые будут противоречить вашим критериям. Вместо этого будьте начеку и ищите всегда.

То же можно сказать и о найме: я планирую это задолго до того, как появляется потребность в новых сотрудниках. Вы всегда должны наблюдать за доступными возможностями, чтобы быть готовым в любой момент сделать следующий шаг.

Используйте LinkedIn или Crunchbase

Когда вы определили критерии и сузили фокус до определенной бизнес-модели, вы можете начать поиск. Используйте инструменты, которые помогут вам найти хорошие компании и хороших людей.

Crunchbase: Вы можете настроить много фильтров для поиска компании. Если вам нравятся стартапы, или вы хотите работать в определенном городе — начните с этого сайта.

LinkedIn: Приступите к поиску контактов. Как я упомянул раньше, рекрутеры не всегда хорошо разбираются в такой относительно новой индустрии, как UX. При помощи LinkedIn вы можете найти сотрудников и лидеров компании, которые вас интересуют, и связаться с ними напрямую.

Вы не найдете работу мечты только при помощи этих инструментов, но они…

помогут вам найти хорошие компании, которые попадут под ваши критерии.

помогут познакомиться с людьми еще до того, как они начнут искать новых сотрудников. Раньше в этой статье я упомянул, что намного быстрее и дешевле найти сотрудника посредством личных знакомств. Расширьте сеть контактов, и вы повысите свои шансы найти достойную работу.

GIF-анимация: Пьер Бородин

Обновляйте свое портфолио

Вы всегда должны быть готовы к новым возможностям, поэтому не забывайте обновлять портфолио. Я часто слышу, как дизайнеры говорят мне: «Дайте мне несколько недель, чтобы обновить портфолио». Что ж, за это время легко можно упустить работу мечты.

Чтобы находить хорошие компании, определите критерии для хорошей работы, продолжайте ее активно искать и фокусируйтесь прежде всего на личном росте.

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