Карточные игры, от которых без ума фанаты Star Wars

Однажды в далекой-далекой галактике в 1977 году вышел первый фильм «Звездные войны». Джордж Лукас произвел переворот в киноиндустрии, заодно создав целую вселенную, которая имеет огромную армию фанатов. Сегодня некоторые люди скорее не будут знать, кто такой Александр Флеминг , но с легкостью отгадают Дарта Вейдера по его дыханию. А некоторые даже научились понимать, что говорит Вуки. А потом был долгий-долгий перерыв, за время которого мы истосковались по R2-D2, силе, ситхам и эпичным сражениям на световых мегасаблях. Но фанатская любовь к франшизе не становилась меньше. И вот в 2015-м году мир накрыло извержением восторга. Вышло «Пробуждение силы» с такими родными и близкими персонажами, как любимый дедушка Хан Соло, Лея, Чум, и кусочком Люка Скайуокера. А в 2017 нам продлили удовольствие «Последними джедаями». И это еще не учитывая массу спинн-офов, которые развлекают нас в перерыве между основными частями франшизы. А все самое интересное, естественно, впереди. Только вот не надо сравнивать новые фильмы со старыми — мы тебя умоляем! Это глупо и бессмысленно, ведь главное, что история продолжается.

Свежие части порадовали нас россыпью новых и очень интересных персонажей. Про уши Адама Драйвера , сыгравшего Кайло Рена, уже шутить неприлично, поэтому ограничимся тем, что он персонаж интересный и воплощен архиталантливо. Справедливый штурмовик Финн вызывает стойкое желание опрокинуть с ним по кружке пива и собрать фанк-группу. И, конечно же, стоит упомянуть загадочную девушку по имени Рей, которая постигла «силу» быстрее доброй половины ордена Джедаев времен его рассвета. На фоне сказочной графики за их приключениями было особенно интересно наблюдать. И неудивительно, что они стали лицами интереснейших настольных игр, которые нам предлагает приобрести ведущий российский издатель настольный игр Hobby World. Игры по вселенной «Звездного ворса» (как ее называют участники группы «НОМ») уже давно не новинка. Их любят, в них играют. И не только потому, что они помогают лучше изучить любимую киновселенную. Прежде всего в них играют, потому что они интересные, и те игры, о которых мы тебе сейчас расскажем, доблестно держат марку. Вне зависимости от того, мечтаешь ли ты жить в «далекой галактике» или просто смотрел когда-то в детстве, советуем в них поиграть. Если, конечно, ты заинтересован в роскошном досуге.

Давай вкратце опишем всю суть игры. Star Wars. Destiny — это коллекционная карточная игра в легендарном сеттинге культового фильма «Звёздные войны». Но это не какой-то там ведьмачий «Гвинт» или Heartstone. Она не похожа ни на одну из существующих ККИ. Здесь совершенно иная механика, основанная на бросках кубиков, и сама система нанесения урона уникальна. Все начинается с того, что ты собираешь колоду, где встречаются любимые персонажи, добавляешь в нее туда карты улучшений, событий и поддержки, а также выбираешь поле боя. После того как ударная сила будет сформирована, игроки начинают по очереди делать свой ход, совершая любое действие по выбору, которое лучше всего подходит тактике игры (сыграть улучшение или событие, бросить кубики или применить их результат и т.д.). Игра очень сбалансирована, так что силы одного персонажа легко нейтрализуются другим, и наоборот. В твоих руках судьба галактики и известных персонажей, и только от твоей смекалки, стратегии и везения зависит исход битвы. В некотором смысле ты выступаешь в роли сценариста и полководца одновременно, вырисовывая свою историю борьбы добра со злом в межзвездном пространстве. Но даже если для тебя магистр Йода — это сказочный зверек, а Квай-Гон Джинн — название вьетнамского крепкого напитка на основе можжевельника, интересно будет в любом случае. Потому что увлекает в первую очередь сам процесс, а не яркие картинки и история вселенной.

На чью бы сторону ты ни встал в этой борьбе добра со злом космических масштабов, шансы победить совершенно одинаковые. Ведь у «темной стороны» не меньше фанатов, чем у светлой. И если углубиться в суть повествования, то можно с удивлением обнаружить, что зло в этой вселенной такое же неоднозначное и неочевидное, как в «Мастере и Маргарите». На чьей стороне больше правды: ситхов или джедаев — большой вопрос, каким бы очаровательным нам ни казался магистр Йода. Поэтому Star Wars. Destiny предлагает тебе два набора, олицетворяющих так называемую светлую и темную сторону силы. Обо всем по порядку.

Star Wars: Destiny. Стартовый набор «Рей»

Итак, стартовый набор имени подопечной самого Люка Энакиновича Скайуокера. Если уж ты ввязался бороться со злом на стороне очарования со световым мечом, то воевать придется с нехорошей организацией под названием Первый Орден. На помощь к ней выделен тот самый совестливый Финн, 24 героические карты и 9 специальных кубиков. Заказать игру →

Star Wars: Destiny. Стартовый набор «Кайло Рен»

Если темная сторона силы тебе больше по душе, то ты определенно оценишь набор Кайло Рена. В нем ты найдешь специальные карточки персонажа и сможешь вести борьбу против жалких повстанцев. Механика игры аналогична предыдущему набору — разница состоит лишь в уникальных карточках и индивидуальном наборе персонажа. Заказать игру → В Star Wars: Destiny должен сыграть каждый человек, который называет себя фанатом вселенной, ведь игра предоставляет уникальную возможность выбрать сторону, персонажа и полностью переписать события вселенной, используя лишь свои навыки и талант. Не так важно, чью сторону в этой бойне ты выберешь, — игра сбалансирована со всех сторон. В ней нет явных фаворитов — у каждой стороны есть свои сильные и слабые места, так что лишь от тебя зависит, станешь ли ты работать над слабостями или развивать силу. Ты можешь выбрать несколько вариантов развития игры; играть в нападении, защите, развивать определенные карты, но в любом случае игра потребует от тебя стратегического мышления. Тактика играет огромную роль, ведь, например, на первый взгляд сильный расклад при определенной ситуации может быть побежден более слабым — все зависит от ситуации и от того, как ты построил оборону. Активируй карты, делай ходы, составляй уникальные комбинации, которые сокрушат врага и принесут тебе победу. Все зависит от того, насколько широко ты умеешь мыслить, ведь эта игра заставит работать твой мозг на все 100. Порой безвыходная ситуация может обернуться победой, и наоборот: стоит недооценить врага, и он тут же ударит в самое уязвимое место. Тебя ждет не просто игра — это битва умов, битва империй.