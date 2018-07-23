Жена Стаса Костюшкина нежно поздравила мужа с 12-летием совместной жизни

Пара уверена, что с годами их любовь становится все лучше.

Семья бывшего участника группы «Чай вдвоем», создателя проекта «A-Dessa», предпринимателя и телеведущего Стаса Костюшкина вчера отметила годовщину со дня свадьбы. Певец и его возлюбленная, чемпионка России и мира по акробатике, телеведущая Юлия Костюшкина стали мужем и женой 12 лет назад, в 2006 году. С тех пор пара уже успела дважды стать родителями, и им удается сохранять брак и теплые семейные отношения. Не удивительно, что в день годовщины Юлия решила поздравить любимого мужа не только лично, но и с помощью Instagram.

Счастье в браке складывается из мелочей. Это когда муж помнит про дату свадьбы 👰🏼. Это когда муж на гастролях, а тебе утром привозят от него цветы🌹. Это когда ты вечно на диете, а муж, чтобы поднять тебе настроение, привозит твой любимый торт 🎂🙈. Это когда тебе приспичило сделать короткую стрижку, укладывать ирокез, а потом покрасить волосы в розовый цвет, а муж назвал тебя: «Моя любимая Единорожка» 😹🙈. Стаська, ты лучший муж на свете, я тебя очень люблю и спасибо за все эти мелочи, они очень ценны для меня. ❤️🙏🏼 С днем рождения нашу семью, 👻👻👻👻

— написала Юлия, поделившись фото с букетом, который подарил ей утром муж и архивным снимком со дня свадьбы.

Публикация от Юля Костюшкина (@karapylka)

22 Июл 2018 в 2:21 PDT Отдельный пост годовщине решил посвятить и сам Стас. Правда, он, скорее решил сравнить, как они с женой изменились со дня свадьбы:

Никелевая свадьба! Посмотрите каким я был, и каким стал. Что с нами сделала семейная жизнь. Надо сказать, не знал, что любовь с годами становится только краше. ❤️❤️❤️

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

22 Июл 2018 в 4:36 PDT Напомним, Стас Костюшкин сейчас живет с третьей женой Юлией . От второго брака у певца есть сын Мартин, который появился на свет в 2003 году. Юлия же родила мужу двоих сыновей: Богдана и Мирона. Богдану уже 11 лет, а Мирону пока всего 2,5 года.

Публикация от Юля Костюшкина (@karapylka)

27 Июн 2018 в 11:39 PDT Фото: Instagram / @karapylka

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