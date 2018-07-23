Купальники в СССР и на Западе — сравните сами

Художник по костюмам и модельер-дизайнер, известная в ЖЖ как marinni, предлагает вам проследить за историей развития купальников в США и СССР. Период достаточно обширный — с 30-х годов до начала 90-х.

Источник: ЖЖурнал/marinni

У нас вплоть до 60-х было трудно с купальниками для девочек, многие на пляже носили только трусики, о педофилии никто и не думал! У девочек уже появлялась грудь, но верх чаще всего не прикрывали — это было не принято. Маленькие детки вообще загорали голышом, это считалось полезным для здоровья, у меня сохранились такие фото. Но в разных семьях было по-разному, я помню свой жатый купальник с юбочкой, мне тогда было лет пять. Многие написали, что их мамы и бабушки в 50-70-е шили купальники сами, из ситца, сатина и того, что могли достать. В журналах были выкройки и инструкции. В посте я выложила картинки из западных журналов мод и фото актрис, смотришь и думаешь: почему наши женщины были лишены таких вещей все эти годы, кому в СССР это мешало?

Использовали старые трикотажные платья и кофточки — в общем, все, что годилось. Поскольку бикини СССР категорически не закупал, я тоже их шила сама.

Забыла написать, что в моде были вязаные купальники, многие их вязали сами, и получалось очень хорошо.

Что меня неприятно удивило в комментах — это мнения, что наши женщины страшные. Не надо забывать, что с 20-х годов начался массовый приток крестьян в крупные города, на заводы и фабрики. Крестьяне везде выглядели примерно одинаково — физический труд, работа в поле формируют похожие типы внешности.

Худоба и стройность почти нигде не ценились, если посмотреть на западные и американские фото фермеров и крестьян тех лет, вы увидите очень похожие лица и сложение. Так что сравнивать наши бытовые фото со звездами Голливуда и манекенщицами некорректно, я их привожу ради тенденций в моде и фасонов.

Американские купальники 30-х и 40-х 1940-е Американки летом 1945-го.

Американская актриса Сьюзан Питерс и ее дог в 1943 году

Американка в купальнике на набережной. 40-е 1946 год.

Есть купальники, которые украсят любую женщину, но есть такие, которые изуродуют. Сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с черными мужскими трусами — множество таких фото вы видели в первом посте, и так ходили у нас вплоть до 70-х годов!

1950-е В 1953 году юная Брижит Бардо появилась на Круазетт в бикини.

Появление бикини вызвало оживленную дискуссию во всем мире. В католических странах, таких как Испания, Португалия и Италия, бикини были запрещены. Туристок, которые осмеливались появиться в нем на морском берегу, испанская гвардия провожала обратно в отель.

Завоевывали «место под солнцем» они с большим трудом и скандалами и были достаточно скромными по современным меркам — просто низкие трусики.

В Америке бикини прижились с большим трудом, страна тогда была ханжеской и такие вольности осуждались.

1960-е В Европе бикини распространились в 60-е.

СССР бикини не закупал из принципа вплоть до перестройки, так же как и низкие трусики — кто-то в верхах считал такие модели непристойными.

Италия, начало 60-х Германия

Наши девушки укорачивали трусики сверху, но самые модные бикини, на завязках, приходилось шить самим.

Одесса, 1967.

Почти что мой купальник конца 60-х! Только у меня полоски шли по диагонали: белая, синяя и красная, низ был красный, а поясок синий. Здесь не очень удачно расположены полоски — разъезжаются на груди.

Производство ГДР, эластик с чашечками.

1970-е СССР

В 70-е импортные купальники у нас купить было можно, но очень красивые с трудом.

Бикини по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков, в продаже были только чуть ниже талии:

У меня сейчас ремонт, не могу отсканировать свое фото в любимом купальнике, там лиф соединялся перемычкой с низом, выложу позже.

К Олимпиаде-1980

В комментах писали, какого труда стоило достать даже югославский купальник, об импортных из капстран я уже и не говорю, такая «преступная роскошь» была в продаже очень редко.

Я прекрасно помню километровые очереди в ГУМе, стояли весь день, и часто товар заканчивался раньше, чем подходила твоя очередь.

В «Ядране», когда выбрасывали дефицит, даже на входе стояли рамки ограждений для очереди, люди часами мерзли на морозе.

1990-е СССР

Судя по фото девочки в бикини, эти фото явно послеперестроечные.

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