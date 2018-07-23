Сергей Соседов: Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!

Музыкальный критик Сергей Соседов не стесняется открыто говорить о своей ориентации. По словам Сергея, многие представители шоубизнеса в интимной жизни придерживаются похожих взглядов. О том, когда русские артисты начнут совершать каминг-ауты, а также о том, почему сам не так часто занимается интимом, Соседов откровенно рассказал в интервью.

«На отдыхе муж может спать с другими!»

— Сергей, ты не раз говорил о том, что на эстраде гомосексуализм распространен. Почему наши артисты не признаются в связях с мужчинами, как это делают звезды на Западе?

— Боятся, потому что поклонницы уйдут. Зачем им рассказывать о своей жизни, наоборот, люди должны думать, что артисты разведены или одиноки. Чтобы каждая женщина мечтала выйти за него замуж. В этом игра — в отношениях между артистом и зрителями. Не нужно раскрывать таких вещей.

— Но натуралы на эстраде все же есть?

— Конечно, есть, но их не так много. Вообще все зависит от ситуации: всех можно совратить. У меня тоже были такие случаи, когда случался интим с женатыми мужчинами. Они говорили: главное, чтобы не знала жена и никто другой. А так все прекрасно!

— Ты не испытывал угрызений совести в этот момент?

— Нет, совершенно. Это как роман. Почему мужчина должен быть привязан к жене? Он что, ее раб, что ли? Им было со мной интересно, новый опыт. Очень многие натуральные мужчины с удовольствием занимаются гомоэротическим сексом. Им это очень интересно. У меня есть друзья, знакомые, которые считают отношения с мужчинами вроде как постыдными. Но если никто не видит и не знает, им интересно.

— А как ты относишься к курортным романам?

— Очень хорошо. Человек проживает свою жизнь. С одной стороны, она длинна, а с другой — коротка. И никто не является ничьей собственностью. Если муж уехал на курорт отдыхать без жены и заводит роман, это не значит, что он изменяет. Это значит, что он отдыхает. И имеет на это полное право. Я считаю, плохо, когда муж и жена все время вместе проводят. Это неправильно: люди должны давать друг другу некоторую свободу. Жена не должна интересоваться у мужа по приезде, что он делал и с кем он был. Курортный роман не является изменой. Но люди в общей массе этого не понимают. Интрижку и похотливые порывы принимают за измену. Но это не так. И девушка, кстати, тоже может завести интрижку на юге. Но она должна быть особенно осторожной, ведь может залететь, извините. По своей природе на нее накладывается больше ответственности. Она может развлечься, но главное — не увлечься. Кстати, девушка может скорее изменить, когда увидит нового красивого самца.

«Не разделяю секс и интеллект»

— Ты открыто говоришь о своей ориентации. Наверное, романы в твоей жизни случаются регулярно?

— Нет. Наоборот, считаю себя человеком излишне целомудренным. Мне бы сексуальной свободы побольше. Ее мне не хватает: я сам для себя ограничитель, ставлю себя в строгие рамки. Я — человек осторожный, не пускаюсь во все тяжкие.

— Почему?

— Я боюсь, что могу заболеть венерической болезнью, от которой буду потом долго лечиться. И моральные устои, которые есть, не позволяют. Может, мне и сил не хватает физических. Можно же нарваться на аферистов, хулиганов. Это тоже одна из главных причин, по которым я соблюдаю строгость в отношениях. Мне надо узнать человека: могут же обуть, разуть и даже убить. Всякое бывает. У меня есть приятель, которого много раз избивали в его квартире. Ужас что было! Я просматриваю потенциального мужчину достаточно долго. Но если находится хороший человек, то все получается здорово и увлекательно. Еще я — ветреный. У меня быстро заканчиваются отношения, мне быстро все надоедает, приедается. А может, человека просто такого не нашел. Наверное, сам виноват.

— Какие самые продолжительные отношения у тебя были?

— Не более полугода. Бывали и по три месяца. Я очень впечатлительный, и меня легко разочаровать. Бывает, что вижу: человек оказался глупее, чем мне казался. И отношения заканчиваются. Я не разделяю секс и интеллект. Они в одной связке. Если он не интеллектуален, как бы он ни был хорош внешне, в постели, он со мной будет недолго. Мне важен разговор об искусстве, литературе и музыке. А в постели — максимум час, полтора. Хотя это чересчур.

— Но качественный секс никакой интеллект не заменит!

— Конечно, все должно сочетаться. Но если человек с интеллектом, он понимает, что должен быть и в сексуальном плане на хорошем уровне. Бывает, вроде смотришь на человека и понимаешь: он не твой. Но со временем к тебе приближается. Это самое хорошее. А вспышки: «Ах, красавец какой!» — мне, наверное, не нужны.