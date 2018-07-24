Пусть ваш ребенок пьет больше воды

Сейчас в продаже довольно много детской питьевой воды. При этом у большинства детей до сих пор не выработан правильный питьевой режим. И выработать его особенно важно сейчас, летом, когда потребность в воде наиболее высока.

Начнем с того, что дети должны пить воды больше, чем взрослые. Они значительно больше двигаются, а значит, теряют много жидкости с потом. К тому же у них быстрее, чем у взрослых, идет обмен веществ, что тоже требует дополнительного количества влаги. Как приучить ребенка правильно пить? Только личным примером! Дома на видном месте всегда должны стоять кувшин или бутылка с водой. И каждые 20 минут вы должны на глазах у ребенка делать один-два глотка. Причем малышу нужна своя, отдельная бутылка — желательно яркая и красивая, чтобы он к ней тянулся.

Научить больше пить можно в игровой форме. Ну, например, скажите, что ребенок должен попить воды за любимого плюшевого мишку, потому что сам мишка не умеет. В общем, можно много разных игр придумать. Еще один способ научить соблюдать питьевой режим — всегда брать воду на улицу. Зимой ее надо носить в термосе, чтобы не замерзла. Дети очень консервативны, они привыкают к определенному типу поведения, поэтому регулярное питье должно стать ритуалом — как чистка зубов или, скажем, использование расчески.

Сколько должен выпивать воды в сутки ребенок, зависит от его веса. Рекомендуемые врачами нормы легко найти в интернете. Главное, повторю, чтобы ребенок сам хотел пить, испытывал в этом потребность. Почему это важно? Потому что влага выводит из организма токсины и снимает напряжение. Вода нужна организму для того, чтобы доставлять питательные вещества и кислород до всех участков нашего тела. Связано это с тем, что вода циркулирует вместе с кровотоком. Она действует как растворитель для питательных веществ и солей, помогая им лучше усваиваться. Только приучите ребенка пить правильно: дробно и часто.