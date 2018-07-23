Главный онколог региона Андрей Орлов: «Когда власть общается с населением, то проблемы можно предотвращать»

По его мнению, необходимо большое внимание уделить вопросам информирования населения о важности своевременной профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Он полагает, что сейчас этому уделяется недостаточное внимание.

"В своих майских указах президент России Владимир Путин говорил о том, как важно сбережение народа. На этом же в своем послании к жителям Самарской области делал акцент и глава региона Дмитрий Азаров , — отметил Андрей Орлов . — К сожалению, сегодня уделяется недостаточное внимание профилактике заболеваний, информированию населения о здоровом образе жизни. Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни, то необходимо говорить и о качестве этой жизни, о здоровье граждан. Мы должны уметь общаться друг с другом. Когда власть общается с населением, то проблемы можно предотвращать".

Долгосрочное планирование в формате стратегических сессий с привлечением широкого круга экспертов и представителей общественности Андрей Орлов назвал очень своевременной инициативой: «Надеюсь, что подобный формат работы для нас станет обыденностью».

Напомним, на прошлой неделе прошла первая из семи стратегических сессий, которая называлась «Комфортная среда: новое качество жизни». На ней были озвучены предложения, которые войдут в стратегию развития Самарской области.

Отметим, что к обсуждению в рамках работы сессии привлекается очень широкий круг лиц — от чиновников до профильных специалистов и простых граждан. Кстати, любой житель региона может высказать свои предложения по повышению качества жизни на сайте 63lider.ru. Инициатором такого формата работы выступил глава региона Дмитрий Азаров.