Школьницу изнасиловали в лесу

фото rostovgazeta.ru Ужасное преступление совершено в одной из провинций 33 региона. В лесном массиве изнасиловали 14-летнюю девочку.

Место преступления в Следственном комитете тщательно скрывают, не называется даже район. Это связано с тем, что ребенок получил серьезную психологическую травму и крайне нежелательно, чтобы о свершившимся узнали ее друзья и знакомые. Как сообщила «ТВ-МИГ» старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина, речь идет не о городе Владимире.

Все произошло белым днем, в субботу, 21 июля. 14-летняя девочка отдыхала с родителями на даче и договорилась встретиться с подругой. Идти ей предстояло через лесной массив.

В лесу к девочке подошел незнакомый мужчина, который завязал разговор. Правда, он был недолгим. Мужик набросился на ребенка, и, применяя насилие и высказывая угрозы, совершил свои противоправные действия.

Как сообщают в Следкоме, девочка воспитывается в благополучной семье. Вернувшись домой, плачущий ребенок рассказал о случившемся маме, что позволило задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 53-летний местный житель. Сотрудники СК при активной помощи участкового полиции обнаружили мужчину дома. При предъявлении подозрений он не стал отрицать содеянного.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

С ребенком работает психолог.